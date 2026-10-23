Carburanti, Meloni vede l’emiro: Kuwait disponibile a proroga del price cap Q8

In un panorama internazionale fortemente caratterizzato dall’instabilità dei mercati energetici e dalle oscillazioni dei prezzi delle materie prime, la tutela del potere d’acquisto di famiglie e imprese rimane una priorità centrale per l’agenda di governo. Per far fronte alle pressioni inflazionistiche legate ai costi dei carburanti, assumono un ruolo fondamentale non solo le strategie interne, ma anche il dialogo diplomatico con i partner strategici del Medio Oriente. È in questo contesto che si inseriscono i recenti sviluppi sul fronte dei prezzi alla pompa. A seguito del bilaterale tra il Premier Giorgia Meloni e l’emiro del Kuwait, è giunta la disponibilità del Paese arabo a prorogare il price cap su benzina e gasolio applicato dalla rete Q8, una misura fortemente voluta dall’esecutivo italiano per calmierare i costi energetici.

Fonti di Palazzo Chigi affermano che nel bilaterale tra Meloni e l’emiro del Kuwait è emersa la disponibilità kuwaitiana di prorogare il price cap su benzina e gasolio, già applicato da Q8 nelle scorse settimane in risposta all’appello del governo per contenere i costi dell’energia e tutelare famiglie e imprese. Secondo le fonti, la disponibilità dell’emiro è “un segnale concreto della solidità delle relazioni tra Italia e Kuwait e della capacità del governo italiano di promuovere un dialogo costruttivo con i partner strategici, traducendo il confronto diplomatico in misure di rilievo per cittadini e sistema produttivo“.

Un’iniziativa che si affianca all’annuncio di Eni sulla proroga del tetto ai prezzi dei carburanti fino alla fine dell’anno, confermando la volontà dei principali player energetici di fare sistema a salvaguardia del tessuto socio-economico del Paese.