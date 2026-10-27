Il tramonto più bello della storia nello Stretto di Messina: l’Etna mette le ali e il cielo si infiamma con le nubi lenticolari | FOTO

Se il primo pomeriggio aveva lasciato a bocca aperta centinaia di osservatori con l’apparizione di dischi argentei simili ad astronavi extraterrestri ancorate sull’orizzonte marino, il calar della sera ha deciso di superare ogni confine dell’immaginazione. Intorno all’ora del tramonto, l’intero scenario dello Stretto di Messina si è trasformato in un’opera d’arte monumentale, consacrando quello che molti appassionati e studiosi del cielo stanno già definendo senza esitazione il tramonto più bello della storia recente tra Reggio Calabria e la costa siciliana.

La prospettiva offerta dai versanti collinari reggini verso la Sicilia ha svelato una composizione visiva sbalorditiva. Al centro della scena, il profilo scuro e inconfondibile dell’Etna si staglia fiero lungo la linea di costa. Proprio dal dorso della montagna sembrano essersi sprigionate due immense ali di fuoco, lunghe decine di chilometri, che si spiegano verso l’alto e solcano l’orizzonte come piume incandescenti di una mitologica fenice. Sembra davvero che il gigante della Sicilia abbia improvvisamente messo le ali, librandosi nell’aria con pennellate scarlatte, corallo e oro che accendono le acque dello Stretto di un riflesso fiabesco.

La fisica della luce al tramonto: perché le onde orografiche si trasformano in magma liquido

Questo prodigio ottico-meteorologico affonda le proprie radici nella straordinaria interazione tra la termodinamica delle nubi e l’ottica atmosferica. Al calar del sole, i raggi luminosi attraversano uno spessore di troposfera notevolmente superiore rispetto alle ore zenitali. Lungo questo tragitto obliquo, il fenomeno dello scattering di Rayleigh disperde quasi totalmente le lunghezze d’onda più corte dello spettro visibile — il blu e il violetto —, lasciando filtrare indisturbate solo le radiazioni a maggior lunghezza d’onda: i toni caldi dell’arancio vivo, del cremisi e del rosso porpora.

Nel caso delle nubi lenticolari (Altocumulus lenticularis), la resa cromatica assume contorni sbalorditivi. A differenza dei comuni addensamenti nuvolosi, composti da ammassi disomogenei e sfilacciati, la nube d’onda possiede una struttura interna eccezionalmente compatta, levigata e stratificata in sottilissime lamine parallele. Le goccioline d’acqua microscopiche e i cristalli di ghiaccio sopraffuso che ne costituiscono il corpo presentano dimensioni uniformi e una densità costante: una vera e propria tela naturale che intercetta il fascio radente del sole morente, innescando potenti fenomeni di diffrazione e rifrazione pura lungo i bordi affilati. Il vapore acqueo sembra così accendersi dall’interno, trasformandosi in colate incandescenti di magma sospeso nel vuoto che splendono di luce propria mentre la terraferma e il mare scivolano rapidamente nella penombra.

La didattica delle nubi lenticolari: onde di gravità, flusso laminare e rotori

Dietro questa visione quasi mistica pulsa una macchina fluida di straordinaria perfezione fisica. Le nubi lenticolari non sono figlie dei moti convettivi che originano i classici temporali estivi, bensì il risultato visibile di poderose onde orografiche stazionarie (lee waves) generate dall’interazione tra correnti veloci e imponenti catene montuose:

L’impatto con l’orografia: Una forte corrente d’aria tesa, fluendo a velocità sostenuta lungo i medi livelli dell’atmosfera, incontra perpendicolarmente barriere montuose formidabili come le dorsali dell’Aspromonte in Calabria e la catena dei Peloritani dominata dal colosso dell’Etna in Sicilia.

Una forte corrente d’aria tesa, fluendo a velocità sostenuta lungo i medi livelli dell’atmosfera, incontra perpendicolarmente barriere montuose formidabili come le dorsali dell’Aspromonte in Calabria e la catena dei Peloritani dominata dal colosso dell’Etna in Sicilia. L’innesco dell’onda: Costretta a scavalcare l’ostacolo montuoso, la massa d’aria subisce un forzato sollevamento. Superata la cresta, precipita sul versante di sottovento accelerata dalla gravità; tuttavia, la naturale stabilità dell’aria circostante genera una spinta di galleggiamento idrostatica che la fa rimbalzare nuovamente verso l’alto, creando una serie di oscillazioni sinusoidali a valle della montagna.

Costretta a scavalcare l’ostacolo montuoso, la massa d’aria subisce un forzato sollevamento. Superata la cresta, precipita sul versante di sottovento accelerata dalla gravità; tuttavia, la naturale stabilità dell’aria circostante genera una spinta di galleggiamento idrostatica che la fa rimbalzare nuovamente verso l’alto, creando una serie di oscillazioni sinusoidali a valle della montagna. Condensazione ed evaporazione perpetua: Sulla cresta di queste onde invisibili, dove l’aria tocca la quota massima, la decompressione adiabatica produce un raffreddamento immediato che porta il vapore acqueo a saturazione, facendolo condensare in forme discoidali o alari . Non appena l’aria ridiscende nel cavo dell’onda, si comprime, si riscalda e la nube evapora istantaneamente.

La magia visiva dell’astronave immobile o delle grandi ali scolpite nel cielo nasce proprio da qui: la nube non sta ferma, ma si rigenera senza sosta nello stesso esatto punto dello spazio. L’aria la attraversa a decine di chilometri orari, condensando all’ingresso e svanendo all’uscita, restituendo ai nostri occhi un’illusione monumentale di perfetta stasi. La sovrapposizione di più dischi concentrici testimonia la presenza di diversi strati stabili sovrapposti e di intensi vortici rotori che levigano la superficie come la mano di uno scultore.

Oggi la meteorologia ha superato l’immaginazione: la favola del tramonto più bello della storia sullo Stretto di Messina

Mentre il fuoco crepuscolare sfuma lentamente nell’indaco e nel cobalto, lasciando emergere i profili bui dei monti e il primo scintillio delle luci urbane riflesse tra le due sponde del mare, l’eco di questo tramonto resta indelebile nella memoria collettiva. In questo braccio d’acqua sacro al mito, dove per millenni i marinai hanno temuto i prodigi mostruosi di Scilla e Cariddi, la natura ha messo in scena una meraviglia cosmica intessuta di pura fisica dell’atmosfera. L’Etna che accende le sue ali di fiamma sopra il mare non è solo un fenomeno termodinamico di rara perfezione, ma la dimostrazione viva e commovente di come il cielo, guidato dall’invisibile respiro del vento, sappia superare qualunque confine tra scienza, arte e sogno.

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