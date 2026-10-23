Terremoti nel Tirreno, il sindaco di Palermo firma l’ordinanza per l’evacuazione delle strutture pubbliche

A causa dello sciame sismico in corso nel Tirreno, che ha anche provocato un sisma di magnitudo 5.5, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, sta per firmare “un’ordinanza per l’evacuazione di alcune strutture pubbliche”. Lo comunica il Comune sui social. “Il sindaco Roberto Lagalla sta seguendo l’evolversi della situazione dopo le scosse di terremoto avvertite in città, in costante contatto con la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale. Al momento, sulla base delle informazioni disponibili, non si registrano danni a persone o cose”, si legge ancora nel post. I Vigili del Fuoco hanno ricevuto alcune richieste di informazioni, ma non ci sono stati interventi. Didattica sospesa nelle facoltà dell’Università di Palermo dopo le scosse di terremoto. L’ateneo ha disposto lo stop alle lezioni di pomeriggio. Saranno effettuati sopralluoghi per valutare eventuali danni alle strutture.

Il sindaco “raccomanda alla cittadinanza, e in particolare a chi frequenta il litorale, di non uscire in mare e di attenersi alle indicazioni delle autorità competenti”, rende noto il Comune di Palermo. Lagalla si è già messo in contatto con la Capitaneria di porto per assumere tutte le precauzioni necessarie a tutela della sicurezza della popolazione e degli operatori del mare.