A causa dell’allerta meteo arancione in gran parte della Campania, iniziata alle ore 14 di oggi ed in vigore fino alle ore 14.00 di domani, giovedì 26 novembre, è in predisposizione l’ordinanza con cui il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dispone la chiusura di tutte le scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado e dei cimiteri, sull’intero territorio cittadino per la giornata di domani, giovedì 26 novembre. Stop alle lezioni anche in diversi altri centri della regione, come a Salerno, in vari comuni del Cilento, nel Napoletano (tra cui Torre del Greco e Giugliano), e sulle Isole del Golfo.

Il Comune di Napoli ha disposto anche la chiusura di parchi, spiagge pubbliche cittadine e di alcuni impianti sportivi. È stata inoltre disposta la chiusura al pubblico del Maschio Angioino. Gli impianti sportivi che resteranno chiusi durante l’allerta sono gli stadi Ascarelli, Antonio Juliano e San Pietro a Patierno, il Polifunzionale di Soccavo (palestre A, B e C), il centro sportivo Nestore e la pista di atletica dello stadio Maradona. Chiusi anche i cimiteri sull’intero territorio cittadino.

Diramata l’allerta meteo arancione

Le previsioni indicano precipitazioni sparse e diffuse in Campania, anche sotto forma di rovesci e temporali, localmente di moderata o forte intensità. I venti, provenienti dai quadranti sud-occidentali, potranno raggiungere temporaneamente intensità sostenute, con raffiche anche localmente intense. Particolare attenzione è rivolta al rischio idrogeologico. Le condizioni meteorologiche potrebbero determinare fenomeni diffusi di instabilità dei versanti, anche profondi, con possibili frane, caduta di massi e colate rapide di fango. Non si escludono, inoltre, criticità di natura idraulica, seppure localizzate.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.