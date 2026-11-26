La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione della perturbazione che sta interessando la Campania e che ha fatto registrare nelle ultime ore copiose precipitazioni, ha prorogato l’allerta meteo in atto sull’intero territorio regionale, fino alle 14 di domani, venerdì 27 novembre. Scende però il livello di criticità che da arancione passa a giallo su tutta la Campania. La proroga è connessa al rischio idrogeologico e idraulico “residuo”, legato quindi alla saturazione dei suoli e al superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua. Nell’avviso si evidenzia che frane, caduta massi, allagamenti e altri fenomeni potrebbero verificarsi anche in assenza di nuove precipitazioni. I temporali saranno in attenuazione e prevalentemente a scala locale. La Protezione Civile regionale raccomanda alle autorità competenti di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali e di attuare tutte le misure di prevenzione previste. Nessuna proroga, invece, per l’allerta vento.

Allerta Meteo anche a Napoli

A causa di possibili precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o temporale, di moderata intensità previste dalle 14 di oggi, giovedì 26 novembre, alle 14 di domani, venerdì 27 novembre, la Protezione Civile regionale ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo di livello giallo per rischio idrogeologico e idraulico. Per tutta la durata dell’allerta a Napoli saranno chiusi i parchi cittadini e sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine.

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