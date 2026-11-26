La vasta e complessa perturbazione che sta interessando il Mediterraneo centrale continua a dettare legge su tutta la Penisola nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 novembre. Il maltempo in Italia non concede tregua e si presenta con un doppio volto molto marcato: da un lato il Nord-Est e parte del Centro restano intrappolati in una circolazione fredda e instabile, dall’altro il Centro-Sud fa i conti con nubi sparse, rovesci diffusi e un’atmosfera ancora tipicamente autunnale, ma pronta a trasformarsi radicalmente nel giro di quarantotto ore. I contrasti termici tra le masse d’aria in gioco sono notevoli e stanno alimentando fenomeni localmente molto intensi, destinati a spostarsi gradualmente verso le regioni meridionali e i Balcani prima della grande irruzione fredda attesa per il fine settimana.

Italia divisa in due: freddo invernale al Nord e in Toscana, clima mite fino a +23°C al Sud

Analizzando il quadro termico del pomeriggio di oggi, emerge con chiarezza la spaccatura climatica che attraversa lo Stivale. Mentre la Pianura Padana e l’arco alpino continuano a registrare valori pienamente invernali, il freddo si fa sentire in modo deciso anche in Toscana, dove in pieno giorno i termometri restano bassi con +11°C a Firenze, +12°C a Pisa e Livorno e appena +10°C a Siena. L’aria fredda di origine settentrionale ha inoltre già raggiunto la Sardegna, determinando un sensibile calo termico sull’isola con +14°C a Cagliari e a Sassari, +15°C a Olbia e +16°C a Oristano.

Scenario completamente diverso lungo il versante adriatico centrale e al Sud, dove i venti meridionali richiamati dal vortice mantengono ancora un clima decisamente più mite. Nelle Marche e in Abruzzo si registrano +17°C sia ad Ancona sia a Pescara, mentre scendendo verso il Mezzogiorno le temperature salgono ulteriormente. In Puglia spiccano i +19°C di Bari e Foggia, in Calabria si toccano i +20°C a Crotone e a Reggio Calabria, fino ad arrivare ai valori quasi primaverili della Sicilia, dove si raggiungono addirittura i +23°C a Siracusa e i +19°C a Catania, a Palermo e a Trapani. Proprio questo serbatoio di aria calda e umida nei bassi strati rappresenta il carburante ideale per lo sviluppo di forti temporali.

Nubifragi in Calabria con 70mm a Punta Stilo: ora allerta per violenti temporali nel Salento

A destare la maggiore preoccupazione in queste ore sono le piogge intense e i sistemi temporaleschi che stanno attraversando diverse regioni italiane. Questa mattina la fascia ionica della Calabria è stata colpita da violenti temporali auto-rigeneranti che hanno scaricato quantitativi d’acqua impressionanti in poche ore, raggiungendo picchi di 70mm di pioggia a Punta Stilo e Monasterace, ai piedi delle Serre, con forti rovesci che hanno interessato anche il territorio di Crotone. Le precipitazioni continuano inoltre a cadere in modo persistente in Campania e tra il basso Lazio e l’Appennino meridionale, mantenendo alto il livello di attenzione per possibili allagamenti locali.

Nel corso del pomeriggio e soprattutto in serata, il fronte perturbato si sta estendendo con decisione verso la Puglia meridionale. Piove già forte nel Salento, dove stanno risalendo i violenti nuclei temporaleschi formatisi sul Mar Ionio a partire dalla Calabria. Saranno proprio le aree salentine le zone più esposte al maltempo nelle prossime ore, con il rischio concreto di violenti temporali accompagnati da grandinate locali, intensa attività elettrica e colpi di vento superiori ai 60km/h. Contestualmente, continuerà a piovere in modo diffuso tra Lazio e Campania, rendendo il tardo pomeriggio e la serata molto instabili su tutto il comparto tirrenico centro-meridionale.

Il ciclone dalla Pianura Padana colpisce la Romagna e il Nord-Est: neve abbondante tra Slovenia e Croazia

Attenzione massima anche sul settore nord-orientale della Penisola, dove il ciclone formatosi sulla Pianura Padana sta iniziando il suo lento spostamento verso sud-est. Nelle prossime ore il nucleo depressionario si abbatterà direttamente sulla Romagna, provocando un nuovo recrudescenza delle precipitazioni e un netto e improvviso calo termico accompagnato da sostenute raffiche di vento. Il maltempo non molla la presa nemmeno sul resto del Nord-Est, con piogge battenti e vento forte su Trieste e su tutto il Friuli-Venezia Giulia.

La parte più spettacolare e intensa del peggioramento legato a questo vortice coinvolgerà però le vicine Slovenia e Croazia. Tra questa sera e la prossima notte, lo scontro tra l’aria gelida in arrivo da nord-est e l’umidità sollevata dal Mar Adriatico scaricherà nevicate eccezionali sui rilievi e sulle aree interne slovene e croate, dove gli accumuli nevosi risulteranno davvero imponenti. Questo serbatoio di aria fredda balcanica sarà il grande protagonista dell’evoluzione meteorologica italiana nei giorni immediatamente successivi.

Previsioni meteo venerdì 27 novembre: migliora al Nord, forte maltempo al Sud e rischio alluvioni su Albania e Grecia

La giornata di domani, venerdì 27 novembre, segnerà un netto cambio di passo nella distribuzione dei fenomeni. Al Nord Italia le condizioni meteorologiche andranno finalmente incontro a un deciso miglioramento, con il ritorno delle schiarite a partire dal Nord-Ovest e un graduale esaurimento delle precipitazioni anche sul Triveneto, seppur in un contesto climatico decisamente rigido soprattutto al mattino e di notte. Al contrario, il tempo peggiorerà sensibilmente su tutto il Sud Italia, che diventerà il principale bersaglio della perturbazione.

Già dalle prime ore del mattino di venerdì sono attese forti piogge e temporali in Campania, in Calabria e in Sicilia, con particolare accanimento sul settore tirrenico dell’isola e sul palermitano, dove potranno verificarsi rovesci di forte intensità. Nel corso del pomeriggio il baricentro del maltempo tenderà a scivolare verso il Mar Ionio, colpendo in maniera ancora più intensa i versanti ionici della Calabria. I fenomeni più estremi e pericolosi di questa fase si abbatteranno tuttavia sull’altra sponda dell’Adriatico e dello Ionio, investendo Albania e Grecia con nubifragi persistenti capaci di provocare vere e proprie alluvioni.

Nuovo peggioramento su Marche e Abruzzo: arriva l’aria fredda dai Balcani

Mentre il Sud farà i conti con i temporali, sempre nel pomeriggio di domani, venerdì 27 novembre, si assisterà all’inizio di un nuovo e importante peggioramento lungo il medio versante adriatico. Le Marche e l’Abruzzo saranno le prime regioni a essere raggiunte da un nuovo nucleo di aria fredda proveniente dai Balcani, richiamato dalla circolazione depressionaria in movimento sul Mediterraneo centro-orientale. Le nubi torneranno ad addensarsi rapidamente portando le prime piogge e un primo, sensibile abbassamento delle temperature che farà da apripista a una vera e propria svolta stagionale.

Weekend di pieno inverno al Centro-Sud: Bora, Tramontana, crollo termico e neve sull’Appennino

L’apice di questa nuova offensiva atmosferica arriverà nel fine settimana, trasformando sabato 28 novembre e domenica 29 novembre in un autentico weekend invernale stavolta anche per tutto il Centro-Sud. Dopodomani, sabato 28 novembre, l’ingresso deciso dell’aria fredda balcanica scatenerà una nuova e violenta sfuriata di maltempo su tutte le regioni centrali e meridionali, spazzando via definitivamente il tepore autunnale degli ultimi giorni. I venti ruoteranno con forza dai quadranti settentrionali, attivando impetuose correnti di Bora sull’Adriatico e di Tramontana sul resto della Penisola, con raffiche che potranno facilmente raggiungere e superare i 70km/h e gli 80km/h, causando mareggiate lungo le coste esposte.

Tra sabato e domenica le temperature crolleranno in picchiata su tutto il Centro-Sud, perdendo anche dieci gradi rispetto ai valori odierni e portandosi su livelli pienamente invernali. Il maltempo diffuso colpirà a più riprese tutte le regioni centro-meridionali con piogge, rovesci grandinigeni e soprattutto il ritorno di abbondanti nevicate sull’Appennino, che tornerà a imbiancarsi a quote via via più basse lungo tutta la dorsale centrale e meridionale. Si chiude così il mese di novembre con un’Italia interamente avvolta dal freddo e dal maltempo, inaugurando con largo anticipo una fase dai connotati tipicamente invernali da Nord a Sud.

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