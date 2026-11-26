Una configurazione atmosferica da manuale di meteorologia sta regalando oggi, giovedì 26 novembre, uno scenario tanto spettacolare quanto raro sull’Italia settentrionale. Le immagini satellitari scattate in tarda mattinata non lasciano spazio a dubbi: un profondo e ben strutturato occhio del ciclone si è posizionato esattamente nel cuore della Pianura Padana, dando vita a una vera e propria tempesta invernale che sta sferzando il Nord con piogge battenti, venti sostenuti, temperature rigide in pieno giorno e nevicate copiose su tutti i rilievi. Non capita spesso di osservare una struttura depressionaria così simmetrica e definita direttamente sulla terraferma padana, dove solitamente l’orografia alpina e appenninica tende a disturbare o frammentare il nucleo centrale dei vortici. Questa volta, invece, il ciclone è riuscito a scavare un minimo barico perfetto proprio tra Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, avvolgendo l’intero bacino del Po in una maestosa spirale di nubi compatte che ruotano in senso antiorario.

Le spettacolari immagini satellitari: un raro occhio del ciclone sulla Pianura Padana

Osservando la copertura nuvolosa ripresa dal satellite alle 11:30 di questa mattina, emerge tutta la potenza sinottica di questo sistema perturbato. Un’enorme fascia nuvolosa bianca e compatta abbraccia l’intero arco alpino, la Val Padana, il Centro Italia e si estende fino alle regioni meridionali e al Mar Tirreno, lasciando spazio a schiarite parziali solo sul Mediterraneo occidentale tra Sardegna, Corsica e Baleari. Ma è ingrandendo l’inquadratura sul Nord Italia che lo spettacolo diventa straordinario: nel canale infrarosso e RGB si distingue nettamente il vortice depressionario con il suo caratteristico occhio del ciclone posizionato sulla Pianura Padana centro-orientale, circondato da imponenti bande nuvolose a sviluppo verticale che si arrotolano su se stesse come un piccolo uragano extratropicale.

La rarità di questo fenomeno risiede nella sua posizione geografica e nella sua straordinaria definizione strutturale. Quando una bassa pressione così intensa transita direttamente sulla Pianura Padana, richiama aria molto fredda dai quadranti settentrionali e orientali lungo il suo bordo superiore, mentre aspira aria più umida e relativamente temperata dal Mar Tirreno e dal Mar Adriatico sul settore meridionale e orientale. Questo contrasto termico esplosivo alimenta costantemente la tempesta, mantenendo attive precipitazioni persistenti e generando raffiche di vento impetuose che localmente superano i 60km/h e gli 80km/h lungo le coste dell’alto Adriatico, sui crinali appenninici e allo sbocco delle vallate alpine.

Piogge torrenziali dalla notte alla mattina: ecco gli accumuli record al Nord

Il passaggio del cuore del ciclone ha scaricato quantitativi d’acqua davvero considerevoli tra la scorsa notte e la mattinata odierna, con la rete di monitoraggio che alle 13:30 fotografa un Nord Italia letteralmente sommerso dalla pioggia. I picchi pluviometrici più rilevanti si registrano a ridosso dei rilievi, dove l’effetto stau esalta la condensazione delle masse d’aria umide sospinte dalla rotazione ciclonica. Sul settore appenninico tra il basso Piemonte e la Liguria, nell’entroterra compreso tra Alessandria e Savona, si toccano picchi di 51mm e 44mm, con diffuse stazioni che segnano valori tra 25mm e 35mm. Piogge altrettanto intense hanno colpito l’Appennino tosco-emiliano, dove si raggiungono i 48mm e i 36mm, mentre sulla pianura emiliana tra Piacenza e Parma gli accumuli oscillano diffusamente tra 30mm e 37mm.

Non è andata diversamente sul Nord-Est, esposto in pieno al richiamo umido orientale generato dal vortice. In Veneto la fascia pedemontana tra il Vicentino e Bassano del Grappa ha fatto registrare punte di 48mm, con 41mm poco a sud di Vicenza e accumuli compresi tra 28mm e 36mm su gran parte della provincia e nel Trevigiano. Anche il Friuli Venezia Giulia è stato flagellato dal maltempo, con 44mm sulle aree montane settentrionali, 38mm tra Udine e Gorizia e valori diffusi oltre i 30mm. In Lombardia le precipitazioni sono risultate continue e abbondanti, con 37mm e 36mm tra Bresciano e Cremonese, 29mm nei pressi del Lago d’Iseo e accumuli tra 11mm e 20mm nell’area metropolitana di Milano, mentre in Trentino-Alto Adige molte località hanno superato i 25mm, con picchi fino a 34mm.

Freddo invernale in pieno giorno: le temperature alle 13:30 nelle città padane

A rendere questa giornata di fine novembre pienamente invernale non è soltanto la pioggia battente, ma soprattutto il crollo termico registrato in pieno giorno. Alle 13:30, nell’ora teoricamente più calda della giornata, i termometri della Pianura Padana segnano valori tipici di gennaio, schiacciati verso il basso dalla copertura nuvolosa impenetrabile, dall’aria fredda in quota e dal raffreddamento indotto dalle precipitazioni persistenti. A Torino e nel suo hinterland le temperature oscillano tra +6,3°C e +8,6°C, con +6,3°C a Biella e +7,4°C a Bra. A Milano si registrano valori compresi tra +8,5°C e +9,5°C, mentre fa ancora più freddo a Bergamo con +7,8°C, a Brescia con +8,2°C, a Mantova con +8,2°C e a Varese con +6,8°C.

Lo scenario resta pienamente invernale anche procedendo verso est e lungo la via Emilia. Alle 13:30 Verona segna tra +8°C e +8,7°C, Vicenza scende fino a +7,2°C, Padova e Treviso si fermano tra +9°C e +9,6°C, mentre Udine e Trieste registrano rispettivamente +8,1°C e +8,3°C. In Emilia-Romagna il freddo si fa sentire con forza a Bologna, dove i termometri si attestano tra +7,7°C e +8,5°C, a Reggio Emilia con +8,2°C, a Modena con +8,7°C e a Ferrara con +8,9°C, mentre solo lungo la fascia costiera romagnola tra Ravenna, Cesena e Rimini il richiamo più mite adriatico riesce ancora a mantenere le colonnine di mercurio tra +11,7°C e +13,6°C prima dell’imminente ingresso dell’aria fredda.

Neve abbondante su Alpi e Appennino fino a bassa quota: accumuli importanti

Se in pianura e a valle domina un maltempo grigio, piovoso e pungente, in montagna sta andando in scena una nevicata spettacolare che sta imbiancando l’intero arco alpino e la dorsale appenninica settentrionale con accumuli già molto importanti. La quota neve si è abbassata sensibilmente grazie all’aria fredda intrappolata nel nucleo del ciclone e all’intensità delle precipitazioni, portando i fiocchi fino a bassa quota su gran parte dei settori montani. I dati termici rilevati alle 13:30 in quota confermano l’entità del gelo: sulle Alpi Marittime e Cozie si scende fino a -8,6°C, sulle Alpi Retiche lombarde si toccano i -4,8°C, mentre in Trentino-Alto Adige e sulle Dolomiti bellunesi le stazioni in quota registrano valori glaciali compresi tra -2,4°C e -6,8°C, con lo zero termico che scivola fin verso i fondovalle alpini.

Situazione analoga sull’Appennino ligure e tosco-emiliano, dove alle 13:30 le temperature in montagna crollano fino a +0°C, +0,9°C e +1,4°C, trasformando le forti precipitazioni in abbondanti nevicate che stanno ricoprendo passi, boschi e località sciistiche con una coltre bianca preziosissima in vista dell’imminente avvio della stagione invernale. Si tratta del classico, autentico maltempo invernale italiano: pioggia battente e freddo umido nei centri urbani di pianura, neve fitta e farinosa sui rilievi a partire dalle quote collinari e di bassa montagna.

Evoluzione meteo: la tempesta si sposta sulle regioni adriatiche e al Sud

Questa straordinaria fase di maltempo non si esaurirà al Nord, ma è destinata a coinvolgere gran parte della Penisola nel corso delle prossime ore. L’occhio del ciclone attualmente centrato sulla Pianura Padana inizierà infatti a traslare gradualmente verso sud-est, scivolando lungo il versante adriatico e dirigendosi poi verso le regioni meridionali. Questo movimento del minimo barico determinerà un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, dove arriveranno piogge intense, temporali localmente forti e un brusco calo delle temperature accompagnato da venti di burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche capaci di superare i 70km/h e gli 80km/h lungo le coste esposte e mareggiate importanti su tutto il bacino adriatico.

Entro la serata e la giornata di domani la tempesta estenderà i suoi effetti anche al resto del Sud Italia, colpendo Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia con rovesci diffusi, grandinate locali e nuove nevicate sull’Appennino centrale e meridionale a quote via via più basse. Mentre il Nord-Ovest vedrà gradualmente attenuarsi i fenomeni lasciando spazio a un clima ancora più rigido nelle ore notturne, il resto d’Italia si ritroverà immerso in un’atmosfera pienamente invernale, confermando come questo eccezionale ciclone di fine novembre rappresenti uno degli eventi meteorologici più spettacolari e incisivi dell’intera stagione autunnale.

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