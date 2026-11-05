Allerta Meteo, il nuovo ciclone si abbatte sull’Italia: violentissimi temporali dalla Sardegna verso il Centro. E a metà mese arriva il Vortice Polare!

L’attuale situazione meteo sull’Italia è dominata da una fase di grave instabilità, caratterizzata da precipitazioni estreme. In queste ore, stiamo assistendo a piogge torrenziali in Sardegna e a violenti temporali sulla costa tirrenica. Sebbene i fenomeni temporaleschi più intensi, caratterizzati da una forte stazionarietà, stiano fortunatamente scaricando la loro energia in mare aperto, una parte della costa nordorientale dell’isola sta subendo un colpo durissimo. Fortunatamente le scuole sono rimaste chiuse per l’allerta rossa diramata ieri dalla protezione civile. La zona più critica in assoluto è quella di Golfo Aranci, che sta ricevendo le precipitazioni più estreme. In questa specifica località, i pluviometri hanno già registrato il dato impressionante di 172mm di pioggia caduti dalla mezzanotte, e il diluvio non accenna a diminuire. Tutta la zona del lungomare è pesantemente compromessa, con diffusi allagamenti che stanno interessando molte strade del centro abitato. Gli altri dati pluviometrici rilevati sull’isola confermano la vastità dell’evento: le stazioni meteorologiche segnalano accumuli di 65mm a Siniscola, 51mm a Porto Rotondo, 48mm sia a Cala Ginepro che a Monte Petrosu, seguiti dai 46mm di Posada e dai 45mm misurati a La Maddalena.

Nella tarda mattinata di oggi, la situazione critica a Golfo Aranci ha richiesto l’intervento immediato delle squadre dei Vigili del Fuoco per fronteggiare l’emergenza idrogeologica, con il prezioso supporto specializzato del gruppo dei sommozzatori. Le criticità maggiori si registrano lungo la viabilità, con numerose strade allagate. A destare particolare preoccupazione è stato il sottopasso ferroviario situato in via Marconi, trasformatosi in un vero e proprio fiume d’acqua che ha reso estremamente difficile e pericoloso il transito dei veicoli. Fortunatamente, le autorità locali confermano che al momento non si registrano feriti o situazioni di pericolo grave per l’incolumità pubblica. I controlli delle forze dell’ordine e della protezione civile si sono estesi anche alla vicina località di Baia Caddinas, dove le vie di accesso alle abitazioni, che consistono per lo più in case vacanza utilizzate esclusivamente durante la stagione estiva, risultano completamente invase dall’acqua.

Forti temporali prefrontali e accumuli record nella Sicilia orientale

Così come ampiamente annunciato dalle allerte dei giorni scorsi, una vasta porzione della Sicilia orientale rimane stretta nella morsa di piogge intense e forti temporali prefrontali. La configurazione barica sta favorendo la continua rigenerazione di intensi rovesci che si abbattono senza sosta sul settore ionico del Catanese, territorio dove i primi fenomeni atmosferici severi hanno iniziato a manifestarsi fin dal tardo pomeriggio della giornata di ieri. Analizzando i dati delle ultime dodici ore, il maltempo ha lasciato al suolo accumuli pluviometrici considerevoli: si registrano 60mm a Mascalucia e Lavinaio, 51mm a Viagrande, 20mm a Castiglione di Sicilia, 19mm a Misterbianco, Gravina di Catania e Linera. La lista prosegue con i 17mm di Acireale, i 16mm di Motta Sant’Anastasia, i 13mm a Catania San Giorgio e i 12mm di Paternò. L’aspetto più preoccupante riguarda però i dati totali dell’evento sulla costa ionica catanese, dove la soglia dei 100mm è già stata ampiamente superata. Considerando le precipitazioni iniziate ieri, la mappa degli accumuli segna numeri eccezionali: sono caduti ben 110mm a Viagrande, 99mm a Lavinaio, 71mm a Mascalucia, Giarre e Nunziata. Notevoli anche i 63mm di Catania San Giorgio, i 57mm di Piedimonte Etneo e Linera, per chiudere con i 45mm di Misterbianco e i 44mm a Gravina di Catania, a dimostrazione di una perturbazione estesa e persistente.

Nel corso della notte appena trascorsa, il maltempo in Sicilia ha colpito duramente anche il Siracusano, allargando il bacino delle aree in difficoltà. Sempre nell’arco delle ultime dodici ore, il capoluogo di provincia ha registrato 43mm di pioggia, seguito dai 35mm di Priolo, i 33mm di Melilli, i 24mm di Cassibile e i 23mm a Solarino. L’attenzione per le prossime ore deve rimanere ai massimi livelli: la costa orientale dell’isola sarà ancora il bersaglio principale di piogge continue e formazioni temporalesche. Sussiste un elevato rischio di allagamenti, accompagnato dal probabile e repentino innalzamento dei corsi d’acqua minori e dal concreto pericolo di dissesti idrogeologici su un territorio già saturo.

Piogge copiose nel nord-ovest, neve sulle Alpi e clima gelido al nord-est

Spostando lo sguardo verso le regioni settentrionali, il quadro autunnale si manifesta con connotati quasi invernali. Piove a dirotto tra Piemonte e Liguria, zone dove le correnti umide meridionali stanno impattando contro i rilievi. Un picco impressionante di oltre 100mm è stato registrato al Colle del Melogno, confermando l’intensità delle correnti di sbarramento. Si registrano piogge molto importanti e insistenti anche nel Savonese e nel Cuneese, in quell’area di confine tra il basso Piemonte e la Liguria di ponente, dove numerose località hanno già superato agilmente la soglia dei 30–40mm. A rendere il paesaggio decisamente suggestivo, ma al contempo complesso per la viabilità, è la presenza di tanta neve sulle Alpi a quote relativamente basse per il periodo, con accumuli abbondanti già a partire dai 900 metri di altitudine. Contestualmente, la penisola sperimenta un netto calo delle temperature. Fa decisamente freddo, con valori che ricordano i mesi invernali, persino in quelle aree dove attualmente splende il sole. Al nord-est, infatti, le centraline meteorologiche hanno rilevato temperature minime pungenti, comprese tra i +5 e i +6°C in pianura, mentre le massime faticano a salire oltre i +14/16°C. Ci troviamo di fronte a valori termici che si posizionano al di sotto delle medie stagionali di circa 1 o 2 gradi, un’anomalia fredda ridotta ma significativa per la prima decade del mese di novembre.

L’evoluzione a breve termine: il maltempo si estende a tutta la penisola

La dinamica atmosferica in atto è tutt’altro che esaurita. Dal mar Tirreno, molte nubi compatte cariche di temporali stanno risalendo velocemente dalla Sardegna per dirigersi verso l’arcipelago toscano, la Toscana e le coste del Lazio. Nel corso delle prossime ore, questi nuclei precipitativi intensi si abbatteranno sulla terraferma centrale, innescando una nuova fase di allerte locali tra le province toscane e laziali. La giornata di domani, venerdì 6 novembre, segnerà un ulteriore e definitivo peggioramento delle condizioni atmosferiche, poiché il maltempo si estenderà in modo capillare su tutta l’Italia. I modelli matematici confermano che avremo forti temporali diffusi in tutto il Paese, senza distinzioni da nord a sud. Questa vasta perturbazione non sarà un episodio fugace, ma continuerà a far sentire i suoi effetti pesanti anche dopodomani, sabato 7 novembre, rovinando di fatto la prima parte del fine settimana agli italiani.

Le previsioni meteo per la prossima settimana: scirocco e poi l’urlo del vortice polare

Mentre si affronta l’emergenza odierna, l’attenzione dei meteorologi è già proiettata verso l’evoluzione meteo della prossima settimana, che si preannuncia ancora più estrema e ricca di colpi di scena. Le ultime mappe hanno infatti confermato la tendenza a lungo termine già ampiamente descritta e analizzata in precedenti approfondimenti scientifici, delineando un quadro diviso in due fasi distinte e drammaticamente opposte. La prima metà della nuova settimana sarà caratterizzata da una violenta sciroccata autunnale. I forti e caldi venti di scirocco soffieranno impetuosi sui nostri mari, innescando una fase di forti piogge al nord e sul centro, specialmente lungo il versante tirrenico, dove si temono nuovi accumuli importanti.

Tuttavia, il vero colpo di scena arriverà successivamente. I centri di calcolo confermano il preannunciato collasso del vortice polare, una dinamica atmosferica di scala emisferica che avrà ripercussioni dirette sul Mediterraneo proprio nel fine settimana tra il 14 e il 15 novembre. L’urlo del vortice polare spalancherà le porte a una discesa di aria gelida di estrazione artica, trasformando radicalmente lo scenario meteorologico europeo e italiano. Ci attendono giornate dominate da un freddo pungente, maltempo diffuso e, soprattutto, il ritorno di tanta neve a bassa quota. Questo repentino passaggio da un mite e piovoso scirocco autunnale a una cruda ondata di freddo precoce rappresenterà il primo vero e proprio assaggio di inverno sulla nostra penisola, costringendoci ad accantonare definitivamente ogni illusione di tepore fuori stagione.

Tutti i dettagli dal video con l’ultimo bollettino meteo completo dal Canale YouTube di MeteoWeb:

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Le Previsioni Meteo Regione per Regione: