Allerta Meteo, la Tempesta Agneta si accanisce sull’Italia: burrasca e nubifragi in 8 regioni, l’avviso dell’Aeronautica Militare

L’Italia si prepara ad affrontare una nuova e severa ondata di maltempo, spinta dall’avanzata inesorabile della tempesta Agneta. Le condizioni atmosferiche sono fortemente instabili su gran parte delle regioni meridionali e sul versante adriatico, facendo così scattare l’allerta meteo. La situazione richiede la massima attenzione da parte della popolazione, in quanto le correnti instabili e i minimi depressionari stanno innescando fenomeni di notevole intensità.

Le previsioni e le zone a rischio

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato una nota ufficiale, che riportiamo integralmente per inquadrare l’esatta entità della perturbazione: “Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00/UTC del 02/11/26. In considerazione del transito della tempesta denominata Agneta verso il Mar Ionio, persistono precipitazioni intense anche a carattere di rovescio o temporale:

fino al termine della giornata di oggi , lunedì 2 novembre 2026, su Abruzzo , Molise , Campania , Basilicata e Calabria , con quantitativi che sulle zone interne della Campania e sulla Basilicata , potranno assumere anche carattere molto abbondante e persistente;

, lunedì 2 novembre 2026, su , , , e , con quantitativi che sulle zone interne della e sulla , potranno assumere anche carattere molto abbondante e persistente; fino alla mattina di domani, martedì 3 novembre 2026, sulla Puglia, anche con quantitativi che fino al termine della giornata di oggi, lunedì 2 novembre 2026, potranno assumere anche carattere molto abbondante e persistente.

I temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Persistono inoltre, fino al termine della giornata di oggi, lunedì 2 novembre 2026, venti forti con raffiche di burrasca o burrasca forte: da settentrione sulla Sardegna, con particolare riferimento al settore più orientale; da Nord-Ovest sulla Sicilia; da Nord-Est su Abruzzo, Molise e Campania; dai quadranti orientali sulla Puglia; forti mareggiate lungo le coste esposte.

Persiste infine, stato del mare molto agitato: fino alla tarda serata di oggi, lunedì 2 novembre 2026, sul basso Tirreno occidentale; fino alle prime ore di domani, martedì 3 novembre 2026, sullo Stretto di Sicilia, in estensione dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì 2 novembre e fino al tardo mattino di domani martedì 3 novembre, allo Ionio meridionale“.

L’allerta meteo e l’impatto sul territorio

È fondamentale fare una doverosa precisazione per una corretta interpretazione dei dati. Le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi appena descritti si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche fisiche e dinamiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio, per le quali si deve far riferimento ai bollettini relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: