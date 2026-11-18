Una perturbazione all’interno dell’intenso flusso di correnti atlantiche sull’Europa Centro-Meridionale interesserà da stanotte il nostro Paese, portando piogge sparse e soprattutto un deciso incremento della ventilazione su gran parte del territorio. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, giovedì 19 novembre 2026, venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, in estensione a Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, in particolare sui relativi settori costieri e montuosi, con raffiche fino a burrasca forte specie sui crinali alpini e appenninici. Forti mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 19 novembre, allerta gialla sull’intero territorio di Umbria e Campania e su settori di Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 18 novembre 2026

Precipitazioni: da isolate e sparse sui settori occidentali della Valle d’Aosta, sulla Campania e sui settori tirrenici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile aumento al Nord, localmente marcato al nord-ovest per effetto del vento di Foehn, e sui settori adriatici romagnoli e centrali per effetto del Garbino.

Venti: di burrasca sud-occidentali con raffiche di burrasca forte sulla Liguria, specie sui due estremi della regione, e sulle coste settentrionali della Toscana; forti sud-occidentali sui settori tirrenici e ionici peninsulari, sulla Puglia, sulle coste della Sardegna e localmente sui settori adriatici centrali, con raffiche di burrasca sulle coste settentrionali della Sardegna; da burrasca a burrasca forte dai quadranti occidentali sui settori alpini, lungo la dorsale appenninica e sui rilievi delle due isole maggiori, con rinforzi di tempesta sui crinali e raffiche di Foehn nelle valli alpine e adiacenti pianure del Piemonte.

Mari: agitati il Mar Ligure, il Mare e Canale di Sardegna e il Tirreno meridionale; molto mossi i restanti bacini occidentali e meridionali.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 19 novembre 2026

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali della Valle d’Aosta, sui settori orientali del Friuli Venezia Giulia e su Liguria di Levante, settori settentrionali e meridionali della Toscana, crinali dell’Appennino emiliano, Umbria meridionale, zone interne del Lazio, settori occidentali di Abruzzo e Molise, zone interne settentrionali e settori meridionali della Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati moderati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori del Friuli Venezia Giulia e dell’Emilia occidentale, sui settori alpini del Piemonte occidentale, sui settori di pianura e prealpini di Lombardia orientale e Veneto e sui settori prealpini del Trentino, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio, sul resto del Nord, sui restanti settori di Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania e Basilicata occidentale, sulle restanti zone interne del Molise e su Marche, Sardegna e settori tirrenici della Calabria centrale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Nevicate: al di sopra dei 1400-1600 m sui settori alpini, in momentaneo calo fino ai 1000-1200 m su Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e dei 1200-1300 m sulla Valle d’Aosta, con apporti al suolo generalmente moderati, fino ad abbondanti sui settori occidentali della Valle d’Aosta.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in aumento anche sensibile sull’alto versante adriatico, in calo anche sensibile sul Piemonte meridionale.

Venti: di burrasca o burrasca forte sud-occidentali sulla Liguria, specie sui due estremi della regione, e sulle coste settentrionali della Toscana; forti sud-occidentali con raffiche di burrasca, in rotazione da nord-ovest, sulla Sardegna; forti sud-occidentali con raffiche di burrasca sui settori tirrenici di Toscana e Lazio e localmente sui settori tirrenici della Sicilia e sui settori tirrenici e ionici di Calabria e Basilicata; da forti a burrasca dai quadranti meridionali con locali raffiche di burrasca forte, in rotazione dai quadranti occidentali, sui versanti adriatici centro-settentrionali della penisola e sulla Puglia; da burrasca a burrasca forte dai quadranti occidentali sui settori alpini, lungo la dorsale appenninica e sui rilievi delle due isole maggiori, con rinforzi di tempesta sui crinali e raffiche di Foehn nelle valli alpine e adiacenti pianure del Piemonte.

Mari: da agitato a molto agitato il Mar Ligure; agitati il Mare e Canale di Sardegna e il Tirreno; molto mossi i restanti bacini.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 20 novembre 2026

Precipitazioni:

– sparse su Valle d’Aosta e settori alpini del Piemonte occidentale, con quantitativi cumulati moderati sul settore occidentale valdostano, deboli sulle restanti zone;

– isolate su Toscana settentrionale, settori orientali di Umbria e Lazio e settori tirrenici meridionali peninsulari, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: al di sopra dei 1400-1600 m sui settori alpini occidentali, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti sui settori occidentali della Valle d’Aosta.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in sensibile calo sulla Sardegna; massime in sensibile rialzo al Nord, in sensibile calo su Sicilia e Calabria.

Venti: di burrasca o burrasca forte sud-occidentali sulla Liguria, specie sui due estremi della regione, e sulle coste settentrionali della Toscana; forti occidentali sulla Sardegna, con raffiche di burrasca sulle coste settentrionali dell’isola; forti occidentali sui settori tirrenici e ionici peninsulari, tendenti ad attenuazione; da forti a burrasca dai quadranti occidentali sui settori alpini, lungo la dorsale appenninica e sui rilievi delle due isole maggiori, con rinforzi di burrasca forte sui crinali e raffiche di Foehn nelle valli alpine e adiacenti pianure del Piemonte.

Mari: da agitato a molto agitato il Mar Ligure; agitati, tendenti a molto mossi, i settori est del Tirreno centro-meridionale; molto mossi i restanti bacini occidentali e meridionali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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Le Previsioni Meteo Regione per Regione: