La situazione atmosferica che si sta per delineare sulla nostra Penisola avrà ripercussioni spaventose e dirette su Roma, la capitale e città più grande e importante d’Italia. Stiamo vivendo un anno eccezionalmente piovoso, un 2026 che ha già messo a dura prova la tenuta idrogeologica del territorio romano. Ha già piovuto tantissimo nei mesi scorsi, con una concentrazione di fenomeni davvero impressionante soprattutto nei primi mesi dell’anno. Dopo la provvidenziale ma fisiologica pausa estiva, l’autunno ha ricominciato a fare la voce grossa, scaricando sulla città e sulla provincia un’incredibile mole d’acqua, ricominciando a piovere abbondantemente e saturando i terreni. E adesso, i modelli matematici a nostra disposizione prospettano piogge eccezionali per la prossima settimana, delineando uno scenario che suscita grandissima preoccupazione ma al contempo un irresistibile fascino per tutti gli appassionati di meteorologia estrema. I prossimi dieci giorni saranno un vero e proprio ottovolante atmosferico, una transizione cruda e implacabile che traghetterà l’Urbe dal cuore burrascoso dell’autunno fino al gelo pungente dell’inverno.

L’illusione di una tregua: tra le nubi del venerdì e il sole del sabato

Prima di affrontare la furia degli elementi, la città vivrà una fase di incertezza e di temporanea quiete. La giornata di venerdì 20 novembre si presenterà ancora molto grigia, dominata da una copertura nuvolosa compatta e insistente. Sarà una giornata ancora molto nuvolosa, caratterizzata da qualche piovasco irregolare che bagnerà a intermittenza i quartieri romani, mantenendo l’atmosfera uggiosa e umida. Tuttavia, si tratterà degli ultimi scampoli di una debole instabilità prima di un effimero miglioramento. Per la giornata di sabato, infatti, i cieli si apriranno e torna a splendere il sole in maniera convinta su tutta la capitale. Sarà la classica giornata di pausa, ideale per godersi le bellezze all’aperto, con temperature in linea con le medie climatiche del periodo. I termometri romani registreranno valori autunnali ma gradevoli, oscillando intorno ai +10°C nelle minime e ai +18°C nelle massime, un tepore ingannevole che nasconderà le terribili insidie atmosferiche in preparazione sul bacino del Mediterraneo.

Domenica bagnata e l’ingannevole abbassamento termico di inizio settimana

La tregua del sabato durerà pochissimo. Già nel corso di domenica la pressione tornerà inesorabilmente a scendere e il cielo sopra il Cupolone si farà rapidamente cupo e minaccioso. I venti di richiamo meridionali porteranno un rapido deterioramento, confermando che domenica torna la pioggia. Si prospetta una giornata piovosa e dominata da un po’ di instabilità, con precipitazioni diffuse che inaugureranno una settimana dalle dinamiche esplosive. Un timido e temporaneo miglioramento lunedì cercherà di rimettere le cose a posto, regalando qualche raggio di sole, ma l’aria comincerà a farsi inesorabilmente più frizzante. La situazione muterà nuovamente martedì, quando tornano le nubi ad oscurare i cieli romani. La giornata di martedì 24 novembre fungerà da campanello d’allarme termico: farà decisamente più freddo, l’aria artica inizierà a far sentire il suo respiro anche sul Tirreno e la minima scenderà a +6/7°C, mentre la massima non supererà i +17°C. Sarà il preambolo silenzioso e infreddolito di un disastro meteorologico imminente.

L’incubo alluvionale: temporali estremi e scirocco devastante

Il vero e proprio colpo di scena teatrale di questa entusiasmante e drammatica evoluzione meteo si concretizzerà a metà della prossima settimana. Lo stesso ciclone profondo che porterà grandi e storiche nevicate sulle pianure del nord Italia, sul versante tirrenico innescherà una configurazione davvero molto pericolosa per Roma. Lo scontro epocale tra l’aria gelida scesa dal nord Europa e le correnti miti e cariche di umidità richiamate dal nord Africa genererà un mostro atmosferico. La capitale si ritroverà nel mirino di due giorni di forti temporali e piogge torrenziali, precisamente mercoledì 25 e soprattutto giovedì 26 novembre. Quest’ultima giornata, in particolare, viene inquadrata dai centri di calcolo come la più critica. L’Urbe sarà spazzata da un impetuoso vento di scirocco con piogge alluvionali, una combinazione letale per i bacini idrografici del territorio. Si abbatteranno sulla città violenti temporali e fenomeni estremi autorigeneranti, capaci di scaricare quantità d’acqua impressionanti in pochissime ore. Il rischio di vasti allagamenti, criticità per il traffico e disagi strutturali è altissimo, in una città che a causa del 2026 straordinariamente umido ha già i terreni incapaci di assorbire ulteriori ed eccezionali apporti pluviometrici.

Il tracollo termico: Roma piomba nel cuore dell’inverno

Dopo aver subito la furia dell’acqua e del vento di scirocco, la depressione scivolerà verso est, spalancando definitivamente le porte all’aria continentale gelida. Il passaggio di testimone sarà tanto rapido quanto brutale. Nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 arriva il primo freddo invernale, un tracollo termico che farà battere i denti ai cittadini romani. Le correnti settentrionali spazzeranno via le nubi, ma l’aria diventerà tagliente e pungente. In un contesto di cieli tersi e limpidi, assisteremo a un vero e proprio crollo della colonnina di mercurio, con temperature minime sotto i +5°C nelle zone centrali e valori vicini allo zero nelle campagne circostanti o nei quartieri nord-orientali. Anche in pieno giorno il clima resterà rigido, con temperature massime che supereranno di poco i +10°C. Insomma, stiamo per entrare in una fase storica per la meteorologia capitolina. I prossimi dieci giorni a Roma saranno davvero eccezionali e traghetteranno brutalmente la città verso una nuova stagione, facendole vivere un campionario completo delle calamità atmosferiche, passando con estrema rapidità dai fenomeni più crudi dell’autunno per le forti piogge ai rigori taglienti e spietati dell’inverno per il grande freddo in arrivo.

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