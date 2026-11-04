Allerta Meteo rossa in Sardegna, è allarme alluvione! A Olbia non solo scuole chiuse: il Sindaco firma l’ordinanza che fa scattare la massima emergenza

La notizia che studenti, famiglie e personale scolastico attendevano con apprensione è diventata ufficiale nelle ultime ore: a causa del drastico peggioramento delle condizioni meteorologiche, è stata disposta la chiusura delle scuole a Olbia per l’intera giornata di giovedì. Il sindaco ha firmato un’urgente ordinanza sindacale per tutelare l’incolumità pubblica a seguito della proclamazione del massimo livello di allerta, stabilendo la sospensione immediata delle attività didattiche in tutte le strutture scolastiche cittadine di ogni ordine e grado. Il provvedimento include gli asili nido, le scuole dell’infanzia, le primarie, le secondarie di primo grado, gli istituti superiori pubblici e paritari, nonché i plessi universitari e gli spazi dedicati alla formazione professionale.

La decisione mira a limitare drasticamente gli spostamenti della popolazione su gomma e a piedi, decongestionando la rete viaria urbana e periferica per consentire l’eventuale transito dei mezzi di soccorso in caso di emergenza. Oltre agli edifici scolastici, il comune ha decretato lo sbarramento preventivo dei parchi pubblici, dei giardini recintati, degli impianti sportivi all’aperto e dei cimiteri cittadini, raccomandando con fermezza ai gestori di strutture ricreative o commerciali di adottare la massima cautela durante tutta la fase critica del passaggio perturbato.

Allerta Meteo rossa della Protezione Civile: la Gallura al massimo grado di criticità

Il provvedimento restrittivo scaturisce direttamente dall’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile regionale della Sardegna, che ha elevato il livello di allarme al codice rosso, il gradino più alto della scala di emergenza, per criticità idrogeologica e idraulica sul bacino della Gallura. La vasta porzione nord-orientale dell’isola entra così ufficialmente in una fase di emergenza acuta, causata da previsioni pluviometriche che delineano accumuli di pioggia eccezionali e prolungati nell’arco di ventiquattr’ore. L’allerta rossa indica che le precipitazioni previste non rappresentano normali rovesci stagionali, bensì eventi ad alto potenziale distruttivo capaci di innescare dissesti diffusi, allagamenti estesi e repentine piene fluviali.

La concentrazione di piogge continue e violente sui versanti collinari e montani dell’entroterra rischia di scaricare nei corsi d’acqua a valle una portata idrica straordinaria in tempi estremamente ristretti. I modelli previsionali indicano la possibilità di superare i 150-200 millimetri di accumulo in poche ore, valori che, insistendo su un suolo già parzialmente imbevuto, moltiplicano la possibilità di colate detritiche, smottamenti franosi lungo le pareti rocciose e repentine esondazioni di rii e canali tombati. Per questa ragione, l’attenzione delle autorità regionali e comunali è proiettata sulla salvaguardia delle vite umane, imponendo un monitoraggio capillare e continuo di ogni punto debole della morfologia urbana e suburbana olbiese.

Il ciclone mediterraneo alimenta temporali autorigeneranti e forti venti di scirocco

L’origine di questa severa ondata di maltempo estremo risiede nell’approfondimento di un temibile ciclone mediterraneo che si è isolato sui mari a ovest della Sardegna, alimentato da un contrasto termico esplosivo tra masse d’aria polare in quota e correnti caldo-umide ascensionali. Questo vortice depressionario attiva un intenso richiamo di scirocco e venti da levante che spingono verso la fascia costiera orientale dell’isola masse d’aria stracariche di vapore acqueo prelevato dalla superficie marina. L’impatto di questo flusso sferzante contro i massicci montuosi galluresi produce il classico effetto stau orografico, bloccando le nubi a ridosso della costa e generando nubi torreggianti capaci di generare temporali autorigeneranti.

Questi sistemi temporaleschi a mesoscala sono noti nella climatologia per la loro pericolosa tendenza a stazionare sulle medesime zone per diverse ore consecutive, rigenerandosi continuamente sul punto di convergenza tra le correnti marittime e i flussi freddi discendenti. A peggiorare il quadro generale concorrono le raffiche burrascose di vento orientale che soffiano a velocità superiori ai 70-80 chilometri orari, ostacolando il naturale deflusso verso il mare delle acque fluviali e provocando poderose mareggiate lungo tutto il Golfo di Olbia e i litorali circostanti. L’effetto combinato di fiumi in piena e moto ondoso contrario amplifica a dismisura il rischio di ristagno idrico nei quartieri costieri più depressi.

Canali sorvegliati speciali e aree a rischio alluvione nel territorio comunale

La memoria storica e la fragile conformazione idrografica impongono la massima allerta su specifici corsi d’acqua e quartieri della città che in passato hanno già subito le conseguenze devastanti di eventi alluvionali. L’attenzione degli organi tecnici è focalizzata sul reticolo idrografico minore che attraversa il tessuto urbano, con occhi puntati sul Rio Gadduresu, sul Rio Siligheddu e sul Rio Paule Longa, corsi d’acqua a regime marcatamente torrentizio suscettibili di gonfiare i loro argini con rapidità fulminea in concomitanza con rovesci di forte intensità. Gli argini e le foci sono costantemente pattugliati da personale reperibile per verificare l’assenza di ostruzioni, rami caduti o detriti che possano strozzare la naturale capacità di scarico dei canali.

I quartieri storicamente più vulnerabili dal punto di vista orografico e idraulico, come la zona di via Barcellona, San Nicola, Tannaule, Santa Maria e le traverse a ridosso delle aree golenali, sono considerati settori ad alto rischio di allagamento. Un’attenzione particolare è riservata a tutti i sottopassi viari della viabilità primaria e secondaria, tra cui il noto sottopasso di via Amba Alagi e quelli dislocati lungo la direttrice statale, dove in caso di precipitazioni concentrate il livello dell’acqua può salire nell’arco di pochissimi minuti trasformando le carreggiate in trappole sommerse. La Polizia Locale è pronta a transennare e interdire al traffico questi nodi nevralgici prima ancora che si verifichino i primi accumuli, per scongiurare che automobilisti ignari possano rimanere intrappolati.

Attivazione del centro operativo comunale e regole salvavita per la popolazione

In stretta conformità con il piano di emergenza locale, l’amministrazione cittadina ha disposto l’immediata apertura del Centro Operativo Comunale (COC), presidio di coordinamento operativo che rimarrà attivo senza sosta per tutta la durata dell’allerta meteo rossa. La struttura riunisce tecnici comunali, responsabili della Protezione Civile, pattuglie della Polizia Locale, vigili del fuoco, sanitari del soccorso medico e associazioni di volontariato specializzate, coordinando gli interventi sul territorio, gestendo le segnalazioni dei cittadini e monitorando in tempo reale l’evoluzione strumentale di piogge, venti e livelli idrometrici.

In uno scenario caratterizzato da allarme rosso, l’adozione di rigorose norme di autoprotezione da parte di ogni cittadino rappresenta il fattore determinante per limitare i rischi e salvare vite umane. La raccomandazione primaria è quella di azzerare o ridurre agli spostamenti inderogabili la circolazione veicolare e pedonale durante le fasi più intense delle precipitazioni, evitando tassativamente di mettersi in viaggio se non per reali ragioni di soccorso. I residenti delle zone basse o vicine ai letti fluviali devono evitare categoricamente di scendere nei locali seminterrati, nelle cantine, nei garage sotterranei o nelle rimesse per mettere al riparo veicoli o beni personali nel momento in cui l’acqua comincia a salire.

È fondamentale trasferirsi ai piani alti degli stabili in presenza di segnali di piena, chiudere preventivamente le aperture verso l’esterno a livello stradale e staccare l’alimentazione generale di elettricità e gas in caso di allagamento dei locali abitati. Nessuno deve sostare sui ponti, lungo gli argini dei canali, nelle vicinanze di scarpate instabili o lungo le banchine portuali battute dalla mareggiata. L’amministrazione comunale esorta la cittadinanza a seguire esclusivamente le comunicazioni istituzionali, a tenere accese le radio locali o a consultare i canali digitali ufficiali della Protezione Civile per recepire in tempo reale ogni ulteriore disposizione restrittiva o revoca delle misure di emergenza.

Tutti i dettagli dal video con l’ultimo bollettino meteo completo dal Canale YouTube di MeteoWeb:

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