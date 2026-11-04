Allerta Meteo, scuole chiuse domani giovedì 5 novembre in molti Comuni: allarme rosso in Sardegna! L’ELENCO completo aggiornato in diretta

L’avanzata del profondo ciclone mediterraneo che si sta isolando sui nostri mari occidentali sta per innescare una nuova e pericolosa ondata di maltempo sull’Italia, riportando l’incubo dei disagi sul territorio. L’inizio di questa settimana è già stato segnato da fenomeni estremi che hanno costretto molti sindaci a disporre la chiusura delle scuole lunedì 2 novembre in Puglia e martedì 3 novembre in Basilicata e Abruzzo. Dopo la breve tregua atmosferica di oggi, mercoledì, utile solo a contare i primi danni, da domani si ricomincia: l’interazione tra venti burrascosi e precipitazioni alluvionali costringerà nuovamente diverse amministrazioni, in particolare tra Sardegna e Sicilia, a prendere misure drastiche per la sicurezza dei cittadini.

L’epicentro iniziale di questo nuovo peggioramento sarà la Sardegna, dove la Protezione Civile ha ufficialmente diramato un allarme di codice rosso per elevatissimo rischio idrogeologico. La massima allerta riguarda un’ampia porzione dell’isola, minacciando in particolar modo i settori orientali, la Gallura e il bacino del Flumendosa, territori dove sono attesi temporali autorigeneranti. Nelle prossime ore l’attenzione si sposterà anche sui settori jonici e tirrenici di Sicilia e anche della Calabria meridionale, ugualmente nel mirino della traiettoria ciclonica e dei violenti nubifragi. A fronte di scenari che prevedono piogge torrenziali e rischio di repentine esondazioni, i primi comuni si stanno già mobilitando per tutelare la pubblica incolumità di studenti, famiglie e personale scolastico.

Ecco l’elenco dei comuni che hanno già ufficializzato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, giovedì 5 novembre:

Olbia

Premi F5 per aggiornare la pagina: questo elenco è in diretta evoluzione. Nelle prossime ore inseriremo tutte le nuove ordinanze e aggiungeremo tempestivamente i nomi degli altri comuni che domani chiuderanno le scuole in Sardegna, Sicilia, Calabria o in altre regioni minacciate dal ciclone.

Tutti i dettagli dal video con l’ultimo bollettino meteo completo dal Canale YouTube di MeteoWeb:

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