Allerta Meteo rossa in Sardegna: riunito il sistema regionale di protezione civile, pre-allertati anche i soccorsi nazionali

Allerta meteo rossa in Sardegna per l’ondata di maltempo in arrivo nell’isola. La Protezione Civile regionale, guidata dal direttore generale Mauro Merella e dall’assessore all’Ambiente, Rosanna Laconi, ha riunito questo pomeriggio i sindaci degli 83 comuni interessati dall’allerta rossa che domani coinvolgerà soprattutto le aree orientali, per coordinare anche con le prefetture la macchina degli interventi. Non solo. Al termine dell’incontro, fa sapere l’assessorato, c’è stata una riunione con le strutture nazionali, “tutte preallertate in caso di evoluzione dell’evento”. “Il coordinamento è fondamentale e richiamare le misure da adottare non è mai abbastanza: la priorità assoluta è salvaguardare le vite umane – rimarca Laconi -. È importante che ogni sindaco attivi il proprio Centro operativo comunale, assicuri il monitoraggio del territorio e metta in campo tutte le azioni previste dal proprio piano di protezione civile”.

I dettagli dell’allerta meteo

L’avviso di criticità emesso oggi dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile ha individuato livelli di allerta differenziati sul territorio: codice rosso per rischio idrogeologico nelle zone Flumendosa-Flumineddu e Gallura, codice arancione per rischio idrogeologico per temporali e codice giallo per rischio idraulico nelle stesse aree. Nelle altre zone interessate dall’avviso è previsto codice giallo per rischio idrogeologico.

Durante l’incontro Salvatore Natale, responsabile dell’Arpas, ha quindi approfondito il quadro meteorologico, illustrando le condizioni atmosferiche in evoluzione e gli scenari attesi sull’isola: “le precipitazioni potranno essere caratterizzate da temporali forti e persistenti, con cumulati localmente molto significativi – spiega –. I fenomeni potranno manifestarsi con particolare intensità già nelle prime fasi, con precipitazioni che localmente potrebbero raggiungere i 30 millimetri in un’ora e accumuli fino a 70 millimetri nell’arco di tre ore”.

Diverse amministrazioni hanno già predisposto ordinanze per la chiusura di scuole, uffici pubblici, impianti sportivi e aree verdi. Le strutture regionali e nazionali sono in stato di preallerta. La Protezione Civile raccomanda ai cittadini di seguire gli aggiornamenti ufficiali, limitare gli spostamenti non necessari e attenersi alle indicazioni delle autorità.

Asl Gallura: “chiuse le strutture sanitarie”

In considerazione delle ordinanze assunte dai Comuni di Olbia e Tempio Pausania sulla base dell’Avviso regionale di Allerta Meteo con Codice rosso per rischio idrogeologico, la Direzione Generale della Asl Gallura comunica che resteranno chiuse al pubblico, nella giornata di domani, giovedì 5 novembre, tutte le strutture dell’Azienda situate nei Distretti sociosanitari interessati dai provvedimenti di chiusura. Le prestazioni sanitarie che sono state sospese saranno ricalendarizzate previo contatto con l’utenza. Verranno garantite soltanto le urgenze. La Direzione Aziendale della Asl Gallura invita tutto il Personale e l’utenza a rispettare le disposizioni della Protezione Civile Regionale, che in occasione dell’Allerta Meteo raccomanda di evitare spostamenti non necessari e di adottare comportamenti prudenti e responsabili. Tutte le disposizioni di sospensione dei servizi aperti al pubblico sono finalizzate ad evitare trasferimenti di lavoratori e cittadini verso le sedi aziendali ubicate nei territori in cui sono in vigore le ordinanze precauzionali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.