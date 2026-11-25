L’Italia è stretta nella morsa di una severa ondata di maltempo che non concede tregua e che sta assumendo i connotati di una vera e propria emergenza idrogeologica. La giornata di oggi, mercoledì 25 novembre, si presenta grigia, cupa e satura di umidità su quasi tutto il territorio nazionale, con una copertura nuvolosa così spessa e compatta da non lasciare filtrare nemmeno un raggio di sole. Questa configurazione atmosferica tipicamente autunnale, ma resa estrema dal contrasto tra l’aria fredda in ingresso e i mari ancora relativamente miti, sta producendo effetti tangibili non solo sul fronte delle precipitazioni, ma anche su quello energetico. La produzione di energia solare fotovoltaica risulta infatti totalmente piatta in tutto il Centro-Sud, azzerata dal muro di nubi che avvolge la Toscana, l’Umbria, le Marche, il Lazio, la Campania, le zone interne di Abruzzo e Molise e gran parte della Puglia.

Mentre il Nord Italia è già alle prese con precipitazioni diffuse e con la neve sulle Alpi che cade copiosa spingendosi fino a quote collinari, è sulle regioni del Centro e del versante tirrenico che la pioggia sta già cadendo a dirotto. I terreni, ormai saturi d’acqua a causa dei continui rovesci delle ultime ore, faticano a drenare gli accumuli crescenti, alimentando l’apprensione delle amministrazioni locali per la tenuta dei corsi d’acqua minori e dei versanti più fragili.

Nubifragi nel basso Lazio e in Toscana: ecco tutti i dati pluviometrici aggiornati

Il settore più colpito in questa prima fase della perturbazione è senza dubbio il basso Lazio, dove le correnti umide meridionali impattano contro i rilievi appenninici scaricando quantitativi d’acqua impressionanti in poche ore. Nella provincia di Frosinone la situazione è monitorata con la massima attenzione: spiccano già i 70mm di pioggia caduti a Pico, un dato che testimonia la persistenza di sistemi temporaleschi autorigeneranti, seguiti dai 53mm registrati a San Giovanni Incarico e dai 31mm misurati nel capoluogo Frosinone. La pioggia batte incessante anche lungo tutta la fascia costiera e l’entroterra laziale, colpendo duramente Gaeta, Terracina, San Felice Circeo e Latina, fino a raggiungere Roma, dove il cielo plumbeo e i rovesci continui stanno creando pesanti disagi alla circolazione stradale con temperature intorno a +18°C e raffiche di vento tese fino a 50km/h.

Non va meglio in Toscana, dove il fronte perturbato sta scaricando piogge molto intense soprattutto sui settori meridionali della regione. Nel grossetano i pluviometri segnalano accumuli già molto rilevanti, tra cui spiccano i 56mm di pioggia caduti a Pitigliano. Anche in quest’area l’attenzione resta altissima per il possibile ingrossamento dei torrenti e per gli allagamenti localizzati nelle aree depresse, complice un flusso umido sciroccale che continua ad alimentare le celle temporalesche in risalita dal Mar Tirreno.

Campania sott’acqua e Costiera Amalfitana flagellata: scuole chiuse domani a Salerno e Torre del Greco

Spostandoci più a sud, il quadro meteorologico in Campania è già estremamente critico. La Costiera Amalfitana, territorio notoriamente vulnerabile dal punto di vista idrogeologico per la sua conformazione orografica a picco sul mare, sta subendo un vero e proprio bombardamento pluviometrico. Ordinando i dati accumulati finora dal più alto al più basso, emerge chiaramente la portata dell’evento: in vetta alla classifica regionale troviamo i 63mm di pioggia caduti a Scala, seguiti dai 57mm di Maiori e dai 55mm registrati sia a Ravello che ad Amalfi. Subito dietro si collocano i 51mm di Agerola e i 50mm di Pontone, mentre accumuli comunque molto pesanti interessano anche Cetara con 41mm e Vietri sul Mare con 30mm.

La pioggia cade a dirotto anche su Salerno, dove le autorità locali hanno già disposto la misura preventiva delle scuole chiuse per la giornata di domani, giovedì 26 novembre, una decisione condivisa anche dal comune di Torre del Greco e da numerosi altri sindaci della Campania per tutelare la sicurezza degli studenti e ridurre il traffico veicolare durante il picco dell’emergenza. Condizioni di forte maltempo stanno colpendo anche l’isola di Ischia, sotto stretta osservazione per il rischio frane e colate di fango, mentre rovesci diffusi e persistenti interessano Napoli, Avellino e Benevento, accompagnati da un clima umido con valori termici compresi tra +12°C (ad Avellino e Benevento) e +14°C lungo le coste e raffiche di scirocco che superano i 65km/h.

Evoluzione meteo prossime ore: peggioramento estremo tra la serata di oggi e giovedì 26 novembre

Se la situazione attuale appare già complessa, i modelli meteorologici confermano che il peggioramento del maltempo entrerà nella sua fase più acuta tra la serata di oggi, mercoledì 25 novembre, e l’intera giornata di domani, giovedì 26 novembre. Il vortice depressionario centrato sui bacini italiani richiamerà ulteriore aria calda e umida dai quadranti meridionali, innescando una linea di convergenza particolarmente pericolosa proprio a ridosso delle regioni tirreniche. In questo frangente, il Lazio e la Campania rischiano di essere investiti da vere e proprie piogge alluvionali, con accumuli che localmente potrebbero superare i 300mm in meno di 24 ore.

L’aspetto più preoccupante di questa evoluzione riguarda la penetrazione dei fenomeni verso l’entroterra appenninico. Le precipitazioni torrenziali non si limiteranno alle coste, ma coinvolgeranno in pieno anche le zone interne di Abruzzo e Molise, dove l’effetto stau esercitato dai rilievi amplificherà l’intensità della pioggia. Tra Lazio, Abruzzo, Molise e Campania il livello di guardia è massimo: la combinazione tra piogge persistenti, temporali stazionari e suoli già impregnati d’acqua configura un concreto rischio di alluvioni, esondazioni di fiumi e torrenti e smottamenti diffusi lungo le arterie stradali e ferroviarie.

Allerta al Sud, bomba di neve al Nord-Est e mobilitazione della Protezione Civile

Nel corso della notte e durante tutta la giornata di domani, giovedì 26 novembre, il fronte temporalesco scivolerà progressivamente verso sud-est, estendendo l’ondata di maltempo estremo a tutto il Mezzogiorno. I temporali colpiranno con grande violenza la Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia, portando violenti nubifragi, grandinate localizzate, intensa attività elettrica e forti mareggiate lungo le coste esposte, dove il vento potrà raggiungere raffiche di burrasca fino a 80km/h o 90km/h. In particolare, Puglia, Basilicata e Calabria vanno incontro a fenomeni di eccezionale intensità, con possibili eventi estremi legati a celle temporalesche molto organizzate in grado di scaricare enormi quantità d’acqua in pochissimo tempo, causando improvvisi allagamenti urbani e criticità nei sottopassi.

Contemporaneamente, il maltempo non abbandonerà affatto le regioni settentrionali. Al Nord Italia proseguirà la fase perturbata caratterizzata dalla bomba di neve al Nord-Est, di cui abbiamo già ampiamente parlato in un altro articolo, con accumuli nevosi abbondanti sui rilievi alpini e prealpini e temperature pienamente invernali che si manterranno intorno a +3°C o +5°C anche in pianura sotto le precipitazioni più intense. Di fronte a uno scenario così complesso, la Protezione Civile è già ampiamente mobilitata sul territorio con tutte le procedure di preallarme attivate in coordinamento con le prefetture e i centri operativi comunali, con l’obiettivo di monitorare costantemente i livelli idrometrici dei fiumi ed evitare alluvioni e conseguenze critiche per la popolazione. L’intera penisola si prepara dunque a vivere ventiquattro ore ad altissima tensione meteorologica: la raccomandazione fondamentale per tutti i cittadini delle aree coinvolte dall’allerta meteo è quella di limitare gli spostamenti allo stretto necessario, evitare di transitare in prossimità di corsi d’acqua, ponti o sottopassi e seguire scrupolosamente gli aggiornamenti ufficiali delle autorità locali.

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