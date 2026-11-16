Allerta Meteo, scuole chiuse martedì 17 novembre per una nuova ondata di maltempo: l’elenco aggiornato in diretta

L’Italia continua a fare i conti con il maltempo. Torna l’allerta meteo arancione in Toscana e arrivano le prime comunicazioni relative alle scuole chiuse per domani, martedì 17 novembre. Una nuova fase di maltempo interesserà soprattutto il quadrante nordoccidentale della regione, dove sono previste precipitazioni anche intense e condizioni di criticità legate al rischio idrogeologico. La Sala operativa regionale della Toscana ha emesso un’allerta arancione che entrerà in vigore alle ore 11 di martedì 17 novembre e resterà valida fino alla fine della giornata. Il peggioramento delle condizioni meteorologiche porta nuovamente in primo piano la situazione degli istituti scolastici nelle aree interessate dall’allerta. Sono già arrivate le prime comunicazioni di chiusura delle scuole in vista della giornata di domani.

Allerta arancione in Toscana: le zone interessate dal maltempo

L’allerta arancione per rischio idrogeologico riguarda il settore nordoccidentale della Toscana, con particolare riferimento alle aree della Lunigiana, del Serchio, della Garfagnana, della Lima, della Versilia e di Lucca. Per queste zone, il livello di criticità arancione sarà valido dalle 11 fino alla mezzanotte di martedì 17 novembre. Il quadro meteorologico prevede inoltre un’allerta gialla sul nord-ovest della Toscana, in vigore già dalla mezzanotte, prima del passaggio al livello arancione nelle aree interessate. La nuova fase di instabilità atmosferica coinvolgerà dunque una parte significativa della Toscana settentrionale, con particolare attenzione ai territori montani e alle zone maggiormente esposte alle precipitazioni abbondanti.

Previsioni meteo per martedì 17 novembre: forti piogge sulle Apuane e sull’Appennino tosco-emiliano

Secondo le previsioni meteorologiche, le piogge interesseranno le zone nordoccidentali della Toscana a partire dalla notte di martedì 17 novembre, con fenomeni più insistenti e abbondanti soprattutto sulle Alpi Apuane e sull’Appennino tosco-emiliano. Le precipitazioni non saranno limitate esclusivamente alle aree sottoposte ad allerta arancione. Sul resto del territorio regionale sono infatti attese piogge sparse, che diventeranno più frequenti dal pomeriggio, in particolare sui rilievi. Tra il pomeriggio e la sera di martedì non si esclude inoltre la possibilità di isolati temporali, che potranno accompagnare la fase di maggiore instabilità meteorologica. Il peggioramento dovrebbe esaurirsi nel corso della serata, quando è prevista la cessazione delle precipitazioni.



Anche altre regioni sotto osservazione: la situazione generale

Martedì 17 novembre sarà la giornata più critica di questa violenta ondata di maltempo, con piogge torrenziali e temporali intensi su gran parte dell’Italia. Fin dal mattino le precipitazioni colpiranno soprattutto Liguria orientale, Toscana e Lazio, con fenomeni anche su Piemonte e Valle d’Aosta e piogge residue in Calabria. In serata il peggioramento raggiungerà il culmine, con nubifragi su Toscana, Lazio, Campania e Calabria tirrenica settentrionale, aumentando il pericolo di allagamenti, frane e smottamenti. Il maltempo investirà anche la Pianura Padana e il Nord-Est, con forti temporali su Trieste. Protagonista assoluto sarà il Libeccio, con raffiche che potranno superare i 120 km/h, soprattutto lungo i crinali appenninici, e violente mareggiate sulle coste occidentali. Le raffiche più intense interesseranno il versante adriatico tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. A complicare ulteriormente la situazione sarà un contrasto termico eccezionale: gelo e neve sulle Alpi, mentre Sicilia, Calabria e versante adriatico vivranno condizioni insolitamente miti, con temperature elevate per novembre. L’Italia si ritroverà così divisa tra freddo invernale al Nord, caldo anomalo al Sud e fenomeni atmosferici potenzialmente estremi.

Scuole chiuse domani, martedì 17 novembre: le prime comunicazioni

Con l’arrivo delle prime allerte meteo, sono già arrivate le prime comunicazioni riguardanti la chiusura delle scuole per martedì 17 novembre. Le decisioni sulle eventuali sospensioni delle attività didattiche assumono particolare rilevanza nei territori interessati dall’avviso per rischio idrogeologico, soprattutto nelle aree della Toscana nordoccidentale dove sono previste le precipitazioni più abbondanti.

L’elenco dei Comuni interessati dalle chiusure scolastiche sarà aggiornato con le disposizioni ufficiali relative alla giornata di martedì 17 novembre.

Provincia di Massa-Carrara

Aulla

Bagnone

Comano

Fivizzano

Fosdinovo

Licciana Nardi

Mulazzo

Podenzana

Tresana

Villafranca in Lunigiana

Zeri

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