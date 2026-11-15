Clima: la Colombia si ritira dalla coalizione per l’addio ai combustibili fossili mentre alla COP31 regna lo stallo

Una coalizione di Paesi che mira ad accelerare la transizione globale verso l’abbandono dei combustibili fossili si prepara a presentare nuovi piani nazionali durante i colloqui della COP31, la 31esima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in corso ad Antalya, in Turchia. L’iniziativa prosegue nonostante il ritiro della Colombia, uno dei suoi membri fondatori. La coalizione, lanciata nell’aprile scorso nella città costiera colombiana di Santa Marta, dovrebbe pubblicare questa settimana un rapporto sui progressi compiuti, delineando le misure adottate dai Paesi partecipanti, inclusi ulteriori piani nazionali per ridurre la dipendenza da carbone, petrolio e gas. L’annuncio giunge mentre l’Irlanda e lo Stato insulare di Tuvalu, nel Pacifico, si apprestano ad assumere la guida dell’iniziativa, subentrando a Colombia e Paesi Bassi; una seconda conferenza internazionale è prevista per il luglio 2027.

Una nota del Dipartimento irlandese per il Clima, l’Energia e l’Ambiente ha confermato il ritiro della Colombia, precisando che i preparativi per un programma di eventi in entrambi i Paesi, previsti per il prossimo anno, sono già a buon punto. Né il Ministero dell’Ambiente né l’ufficio della presidenza colombiana hanno risposto alle richieste di chiarimenti in merito al ritiro della Colombia o alle sue intenzioni riguardo alla partecipazione alla prossima conferenza. “Questo processo è più importante di qualsiasi singolo Paese“, ha dichiarato il Dipartimento, aggiungendo che ulteriori dettagli saranno resi noti durante il passaggio di consegne ufficiale nel corso della COP31.

La conferenza di Santa Marta

La conferenza di Santa Marta è nata dalla frustrazione per la lentezza degli sforzi internazionali volti a ridurre la dipendenza da carbone, petrolio e gas. L’iniziativa ha riunito i rappresentanti di 57 Paesi per esplorare modalità concrete con cui trasformare gli impegni internazionali di abbandono dei combustibili fossili in politiche nazionali effettive. A differenza dei negoziati ufficiali delle Nazioni Unite sul clima, l’incontro è stato concepito per favorire discussioni aperte, senza la pressione di dover raggiungere accordi vincolanti o fissare scadenze precise.

Il ritiro della Colombia

Il ritiro della Colombia segue l’elezione del Presidente Abelardo de la Espriella, entrato in carica ad agosto con la promessa di rafforzare l’industria petrolifera e del gas del Paese e di rilanciare le attività di esplorazione. Egli è succeduto al Presidente di sinistra Gustavo Petro, il quale aveva fatto dell’abbandono dei combustibili fossili un pilastro centrale della propria agenda ambientale, arrivando a bloccare l’assegnazione di nuovi contratti per l’esplorazione di petrolio e gas.

La scorsa settimana, il Ministro dell’Ambiente colombiano Fabio Arjona ha dichiarato che le restrizioni allo sviluppo del settore del gas, imposte dalla precedente amministrazione, hanno contribuito a creare carenze a livello nazionale, costringendo alcune industrie a ricorrere a combustibili più inquinanti. Arjona ha sostenuto che un aumento dell’offerta di gas naturale – pur trattandosi di un combustibile fossile – aiuterebbe a ridurre le emissioni, sostituendo alternative più nocive e garantendo al contempo la sicurezza energetica del Paese. Irene Vélez, ex Ministro dell’Ambiente della Colombia e tra i principali promotori dell’iniziativa, ha affermato che la coalizione ha acquisito uno slancio che va oltre il governo che l’ha istituita. “Santa Marta ha una vita propria, che prescinde dal cambio di governo in Colombia“, ha dichiarato Vélez.

COP31, Paesi divisi sulla transizione dai combustibili fossili

Il futuro della coalizione viene discusso proprio mentre, in occasione della COP31, i governi si trovano ad affrontare nuovi disaccordi su come accelerare la transizione dai combustibili fossili. Alla COP28 di Dubai del 2023, quasi 200 Paesi hanno concordato per la prima volta di avviare una transizione dai combustibili fossili nei sistemi energetici. Tuttavia, l’accordo non ha stabilito un calendario vincolante, lasciando ai singoli governi il compito di definire le modalità per mantenere tale impegno. Da allora, a livello internazionale, sono stati fatti pochi passi avanti verso la riduzione dei gas serra.

La tabella di marcia globale

Quest’anno, alla COP31, una bozza iniziale di un possibile accordo include proposte per riconoscere una “tabella di marcia” globale per la transizione dai combustibili fossili – elaborata dalla presidenza brasiliana della COP30 per il 2025 – e per definire un processo volto a promuoverne le raccomandazioni. Tale tabella di marcia, su base volontaria, è stata pubblicata il 3 novembre e presentata ufficialmente alla COP31 una settimana dopo; essa delinea le modalità attraverso cui i Paesi possono ridurre la propria dipendenza da carbone, petrolio e gas, tenendo conto delle rispettive condizioni economiche.

Natalie Jones, consulente politica senior presso l’International Institute for Sustainable Development, ha riferito che 23 Paesi hanno annunciato tabelle di marcia o piani – a livello nazionale o regionale – per affrontare la transizione; la coalizione di Santa Marta, dal canto suo, sta portando avanti lavori su tabelle di marcia nazionali, politiche commerciali ed economiche, nonché su incentivi finanziari. “La pianificazione è il primo passo verso la realizzazione della transizione”, ha affermato Jones. Vélez ha citato, a riprova di questo slancio crescente, le iniziative intraprese in Finlandia, Germania, Irlanda e Paesi Bassi, oltre agli sforzi di Regno Unito e Brasile nello sviluppo delle proprie tabelle di marcia.

Restano tuttavia dubbi sul fatto che gli impegni volontari possano portare a riduzioni significative nella produzione e nel consumo di combustibili fossili. Joeri Rogelj, docente di scienza e politica del clima presso l’Imperial College di Londra, ha osservato che i progressi compiuti dopo Santa Marta sono stati limitati: solo pochi Paesi hanno pubblicato tabelle di marcia nazionali per la transizione. “La tabella di marcia della COP30 per l’abbandono dei combustibili fossili assomiglia più a una “mood board” – una raccolta di suggestioni – che a una vera e propria mappa utile a orientarsi in questa transizione”, ha affermato Rogelj, suggerendo che essa offra una visione d’insieme piuttosto che passaggi concreti che i Paesi possano seguire. Ciononostante, ha aggiunto che l’iniziativa potrebbe aiutare le nazioni a individuare diversi percorsi per affrancarsi dai combustibili fossili: dalla sostituzione di infrastrutture obsolete con impianti a energia rinnovabile, fino al superamento totale della dipendenza da tali fonti.

Jones ha definito la tabella di marcia globale un passo politico significativo, avvertendo però che, trattandosi di un’iniziativa su base volontaria, i governi dovranno stabilire tempistiche chiare e attuare politiche concrete. Il dibattito è in corso alla COP31, dove i negoziatori stanno valutando se riconoscere formalmente tale tabella di marcia e definire un iter per integrare le sue raccomandazioni nei futuri negoziati sul clima.

Il nodo finanziamenti

Il finanziamento resta un ostacolo importante, in particolare per i Paesi in via di sviluppo che dipendono dalle entrate legate ai combustibili fossili o che non dispongono delle risorse necessarie per espandere le energie rinnovabili e le relative infrastrutture. Jones ha sottolineato che le nazioni più vulnerabili avranno bisogno di sostegno internazionale per diversificare le proprie economie e mantenere i servizi pubblici man mano che le entrate derivanti dai combustibili fossili diminuiranno.

La coalizione deve inoltre affrontare la sfida di coinvolgere i principali produttori di combustibili fossili; la loro partecipazione potrebbe essere decisiva per trasformare l’iniziativa in un attore di peso nelle politiche energetiche globali. Velez non ha escluso un maggiore coinvolgimento dei grandi produttori, ipotizzando che la Cina – insieme ad alcuni dei suoi governi provinciali – potrebbe mostrare un interesse crescente, man mano che le considerazioni legate alla sicurezza economica ed energetica influenzeranno sempre più il processo di transizione.

Gli organizzatori stanno preparando una serie di eventi in Irlanda in vista della conferenza prevista per il 2027 a Tuvalu, dove i governi saranno chiamati a dimostrare progressi concreti, andando oltre la semplice presentazione di nuovi piani. Il governo irlandese ha ribadito il proprio impegno affinché la prossima conferenza porti a “risultati significativi e duraturi”.