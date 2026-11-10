COP31: seconda giornata dedicata a energia e trasporti sostenibili

Sicurezza energetica, elettrificazione, infrastrutture di rete e trasporti sostenibili sono al centro della seconda giornata della 31esima Conferenza delle Nazioni Uniti sui cambiamenti climatici (COP31), in corso in Turchia, ad Antalya. Il programma prevede circa 370 sessioni, di cui 140 dedicate ai temi dell’energia e della mobilità. Nella Blue Zone, riservata ai negoziati ufficiali e agli incontri di alto livello, sono in programma una riunione ministeriale sulla cooperazione per l’energia verde tra Azerbaigian, Kazakistan e Uzbekistan e un confronto sulla sicurezza energetica e la transizione dell’Ucraina. Altri appuntamenti affronteranno i rischi geopolitici per gli approvvigionamenti, il finanziamento della transizione energetica e lo sviluppo delle infrastrutture per le rinnovabili.

La Green Zone, aperta al pubblico il 9 novembre, ospiterà invece incontri sulla mobilità sostenibile, gli investimenti nelle energie pulite e la decarbonizzazione industriale. Tra gli appuntamenti figura “Redefining Sustainable Mobility”, organizzato dalla casa automobilistica turca di veicoli elettrici Togg. In agenda anche dibattiti sui carburanti sostenibili per l’aviazione, i sistemi di accumulo energetico e il ruolo dell’intelligenza artificiale nella mobilità sostenibile.

Nel corso delle 2 settimane di fitti incontri sulle coste del Mediterraneo, i governi sono chiamati a concentrarsi sulle sfide climatiche, nonostante la concorrenza di altre pressanti priorità internazionali come i conflitti attualmente in corso, l’inflazione e l’impatto emergente della tecnologia. L’obiettivo principale è quello di trovare un equilibrio duraturo tra l’innovazione, la sicurezza energetica e la riduzione costante delle emissioni, in un 2026 segnato da fenomeni meteorologici di forte intensità.