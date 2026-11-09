Decreto Bollette, Meloni: “il meccanismo delle accise mobili resta in vigore”

Dal decreto bollette alla gestione del costo dei carburanti: il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, fa il punto sulle ultime misure adottate dal Governo per mitigare l’impatto del caro energia su famiglie e imprese. Tra tagli agli oneri di sistema sul gas per oltre 850 milioni di euro, incentivi all’autoproduzione e la conferma del meccanismo delle accise mobili sui carburanti, il Premier rivendica la linea dell’esecutivo: incidere sulle distorsioni di mercato e redistribuire i benefici delle rinnovabili, anche a costo di contrastare posizioni di rendita e interessi consolidati.

“Questo intervento agisce sul prezzo all’ingrosso dell’energia e i suoi effetti richiederanno tempo. Ci aspettiamo benefici importanti, ma le stime ci dicono che le imprese che hanno una quota di autoproduzione e consumano più energia elettrica potranno avere i risparmi più consistenti“, ha detto il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando del Decreto Bollette varato dal governo. “Benefici che potranno aumentare, sul fronte della bolletta del gas, se a questo meccanismo aggiungiamo anche il taglio previsto dal decreto di oltre 850 milioni di euro sugli oneri di sistema”, aggiunge. “Abbiamo chiesto che i minori costi delle rinnovabili si traducano davvero in un beneficio per famiglie e imprese. Perché se l’Italia produce sempre più energia pulita, allora questo deve significare anche energia più conveniente per chi la usa. Sappiamo che correggere questo meccanismo può scontentare chi ne ha ricavato rendite molto elevate. Ma il nostro compito è difendere l’interesse dei cittadini“, ha detto Meloni.

Meloni: “il meccanismo delle accise mobili resta in vigore”

“Accanto alle bollette, continuiamo a lavorare sul costo dei carburanti“, aggiunge il Premier. “Finora abbiamo destinato due miliardi e mezzo di euro a contenerne i prezzi, concentrando gli interventi sul gasolio. Perché il gasolio muove i camion, i trasporti e tante attività produttive. E il suo costo si riflette sui prezzi dei beni che acquistiamo ogni giorno. Oggi è in vigore il tetto ai prezzi alla pompa adottato dalla maggior parte delle società petrolifere. Il meccanismo delle accise mobili resta in vigore, e lo riattiveremo ogni volta che l’andamento dei prezzi lo richiederà“, afferma Meloni. “Il caro energia – conclude – è un problema strutturale, che richiede decisioni concrete e il coraggio di intervenire sui meccanismi che lo alimentano, anche quando toccano interessi forti. È la strada che questo Governo ha scelto”.