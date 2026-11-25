Un cratere ben visibile, all’incirca della dimensione dell’emisfero impattato da DART. Le foto rivelate oggi dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA), a Berlino hanno mostrato in anteprima mondiale, grazie alle immagini catturate dalla sonda europea Hera, cosa è successo all’asteroide Dimorphos dopo l’impatto col satellite DART della NASA nel 2022, inviato a deviarne la traiettoria. Le immagini svelate sono state raccolte attraverso gli strumenti presenti sulla sonda Hera che, proprio pochi giorni fa, ha raggiunto il sistema binario formato da Dimorphos e dal più grande asteroide Didymos, di cui è il satellite orbitante, dopo due anni di viaggio nello spazio. Il satellite Hera fa parte di AIDA – Asteroid Impact and Deflection Assessment, una collaborazione internazionale tra ESA e NASA, e realizzata con il contributo decisivo dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

Il cubesat Milani

Hera è accompagnata da due piccoli satelliti CubeSat, uno dei quali verrà rilasciato a gennaio 2027 e progettato grazie al contributo scientifico del Politecnico di Milano, in particolare del team guidato dai docenti Francesco Topputo e Fabio Ferrari del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali – DAER, coordinatori del DART Lab. Si tratta del CubeSat “Milani”, del quale il team del DAER ha progettato la traiettoria e il sistema di guida, navigazione e controllo (GNC). Al gruppo di ricerca è affidata anche la responsabilità scientifica dello strumento NavCam – Navigation Camera di “Milani”, la quale si attiverà – come gli altri strumenti a bordo – al momento del rilascio del mini satellite. Sia il CubeSat che la NavCam sono stati prodotti dall’azienda italiana Tyvak International.

Il CubeSat “Milani” è in grado di navigare in autonomia a una distanza di oltre 10 milioni di chilometri dalla Terra, e sarà il primo minisatellite ad operare vicino ad asteroidi per un periodo prolungato. Nel corso della missione, “Milani” in particolare fungerà da tassello fondamentale nella comunicazione col satellite madre Hera, grazie al primo collegamento intersatellitare (Inter-Satellite Link, ISL) nello spazio profondo, un’innovazione fondamentale per le future costellazioni di piccoli satelliti.

I docenti e ricercatori del Politecnico di Milano fanno inoltre parte del team scientifico che è attualmente già all’opera per analizzare i primi dati pervenuti, dati che la sonda Hera continuerà a raccogliere per circa nove mesi.

L’obiettivo primario di Milani

L’obiettivo primario del cubesat Milani sarà “la mappatura di entrambi gli asteroidi, Dimorphos e Didymos: cattureremo immagini della loro superficie a geometrie e illuminazioni diverse rispetto a quelle della camera presente su Hera, in modo da ottenere dati complementari”, spiega Ferrari all’ANSA. “Questa attività durerà circa 90 giorni e verrà fatta in più fasi, da orbite diverse. Stiamo però già discutendo di quello che accadrà dopo. In particolare, stiamo valutando la possibilità di atterrare su uno dei due asteroidi. L’impresa darebbe alla missione un importante valore aggiunto dal punto di vista scientifico, perché sarebbe una delle prime interazioni a bassa velocità con questo tipo di corpi celesti”.

I commenti

“Oggi abbiamo avuto un’ulteriore conferma che il test di deviazione dell’asteroide Dimorphos è avvenuto con successo – ha dichiarato Francesco Topputo, responsabile per l’analisi di missione e il sistema di guida e navigazione di “Milani” – Nelle prossime settimane lavoreremo al rilascio del CubeSat Milani che ci permetterà di acquisire ulteriori dettagli”. “Le immagini di Hera gettano nuova luce sui meccanismi ancora non del tutto compresi che governano l’evoluzione degli asteroidi – ha sottolineato Fabio Ferrari, responsabile scientifico della Milani NavCam – e aprono la strada a nuove interpretazioni della loro formazione e trasformazione nel tempo”.

L’importanza di un’osservazione ravvicinata

L’importanza di questa osservazione così da vicino, infatti, è presto detta: dati e immagini ravvicinate della superficie dei due corpi celesti – sia quelli già acquisiti, sia quelli che verranno raccolti dal CubeSat “Milani” – forniranno importanti informazioni sulle proprietà fisiche e dinamiche di Didymos e Dimorphos, consentendo di analizzare il loro sistema binario. I dati trasmessi permetteranno, inoltre, di validare i modelli scientifici dell’impatto di DART su questa piccola luna e, una volta ottenute le conferme del caso, la tecnica di deviazione dell’orbita utilizzata in questo caso potrà quindi essere applicata in futuro ad altre circostanze, potenzialmente pericolose per il pianeta.

Dalla missione DART a Hera: conoscere gli asteroidi per proteggere la Terra

Nel settembre 2022, per la prima volta nella storia, l’umanità è riuscita a modificare intenzionalmente il moto di un corpo celeste. La sonda DART della NASA ha colpito Dimorphos, la piccola luna dell’asteroide Didymos, dimostrando la possibilità di deviare un asteroide attraverso un impatto controllato. L’esperimento ha avuto successo: la collisione ha ridotto di circa 33 minuti il periodo orbitale di Dimorphos attorno a Didymos. Il satellite Hera è stato lanciato nel 2024 per raggiungere i due asteroidi e verificare gli effetti dell’impatto. Hera rappresenta il contributo europeo alla collaborazione internazionale tra ESA e NASA per la missione AIDA – Asteroid Impact and Deflection Assessment, la prima missione spaziale di difesa planetaria, il cui scopo è quello di testare un sistema di protezione della Terra in vista di possibili asteroidi in rotta di collisione. In particolare, AIDA studia l’efficacia del metodo “kinetic impactor”, che si basa sulla deflessione dell’orbita di un asteroide attraverso un impatto ad alta velocità.

Il cratere dell’asteroide deviato aiuta a capire l’evoluzione del Sistema Solare

Il cratere grande come uno stadio che è stato immortalato sulla superficie dell’asteroide Dimorphos dalla missione Hera ci aiuterà a capire meglio l’evoluzione del Sistema Solare e a revisionare i modelli teorici che la descrivono, spiega Fabio Ferrari. “Una delle domande principali che ci siamo posti dopo l’impatto della sonda Dart contro Dimorphos riguardava la reazione dell’asteroide alla collisione: avrebbe assorbito l’urto riconfigurandosi, oppure l’impatto avrebbe provocato la formazione di un cratere?”, racconta Ferrari all’ANSA. “Ora queste immagini ci dimostrano per la prima volta che si è formato un cratere da impatto: saperlo è fondamentale, perché le collisioni tra corpi celesti come asteroidi e meteoroidi sono il principale motore evolutivo del Sistema Solare. Tramite lo studio dei crateri da impatto possiamo ricavare molte informazioni sull’età dei corpi celesti, la loro storia e formazione, ma finora lo avevamo fatto solo attraverso esperimenti di laboratorio. Grazie a Dart ed Hera siamo riusciti per la prima volta a verificarlo in uno scenario reale. I risultati di questo esperimento ci permetteranno di revisionare tutti i modelli che descrivono la storia del Sistema Solare“.