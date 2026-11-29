Forti nevicate, venti intensi e bufere hanno causato disagi ai trasporti in tutta la Bulgaria, lasciando decine di centri abitati senza elettricità, bloccando veicoli e passeggeri e rendendo necessarie chiusure e limitazioni alla circolazione stradale. Nella capitale Sofia, la neve cade ininterrottamente dalle 16:00 circa del 28 novembre. Il manto nevoso ha raggiunto i 20-25cm nelle zone centrali, superando i 40cm in alcune aree della città. Durante la notte, 172 mezzi spazzaneve sono stati impiegati in 62 diverse zone per trattare le strade contro il ghiaccio e rimuovere la neve accumulata. Nonostante tali operazioni, questa mattina la circolazione sui principali viali risultava ancora difficoltosa.

La neve, tanto attesa, ha portato un’atmosfera festosa a Sofia, ma si è presto trasformata in qualcosa di più di un semplice disagio: è diventata un’emergenza. Le squadre della Direzione per l’Assistenza d’Emergenza e la Prevenzione sono intervenute in 47 occasioni nelle ultime 24 ore, occupandosi di alberi caduti, cavi elettrici tranciati e danni alla rete aerea di alimentazione dei mezzi pubblici. Anche nelle regioni di Šumen, Veliko Tărnovo e Gabrovo, i servizi di emergenza e la Polizia sono intervenuti per gestire alberi caduti, veicoli rimasti bloccati – in molti casi perché dotati di pneumatici estivi – e passeggeri che hanno necessitato di essere evacuati. La Direzione Generale per la Sicurezza Antincendio e la Protezione Civile, insieme all’Agenzia per le Infrastrutture Stradali, ha raccomandato ai cittadini di mettersi in viaggio solo se strettamente necessario, assicurandosi che i propri veicoli abbiano il serbatoio pieno e siano adeguatamente equipaggiati per le condizioni invernali.

Carenze nelle operazioni di sgombero neve

Il Comune di Sofia ha ammesso gravi carenze nelle operazioni di sgombero neve, in particolare nei distretti di Slatina e Podujane e in alcune zone di Ljulin. Entro le 4:30 del mattino, alle ditte appaltatrici erano già state comminate sanzioni per un totale di 97.000 euro. Le strade residenziali e quelle dei centri abitati alla periferia di Sofia verranno liberate gradualmente, man mano che l’intensità delle nevicate diminuirà.

Il sindaco Vasil Terziev ha dichiarato su Facebook che 172 mezzi spazzaneve sono in funzione in città, mentre altri sei sono impegnati nel trattamento delle strade sul Monte Vitoša. Le operazioni sono iniziate alle 6:30 del 28 novembre nelle zone a maggiore altitudine e, entro le 12:30, i mezzi erano stati dislocati in 62 punti strategici della capitale per garantire un intervento rapido. Le strade sono state innanzitutto trattate con miscele antigelo e successivamente sgomberate dalla neve accumulata; le squadre hanno proseguito i lavori per tutta la notte. La priorità è stata data alle arterie principali, ai percorsi dei mezzi pubblici e alle strade comunali. Dalle 5 di questa mattina, gli operatori si sono dedicati anche alla pulizia delle fermate del trasporto pubblico. Le operazioni si stanno estendendo gradualmente alle vie residenziali e ai marciapiedi; tuttavia, il perdurare delle nevicate rende necessari interventi ripetuti sulle strade principali.

Il sindaco ha invitato i residenti di Sofia a liberare dalla neve le aree antistanti le proprie abitazioni, a evitare l’uso di veicoli privi di dotazioni invernali e a segnalare eventuali fermate del trasporto pubblico non ancora sgomberate tramite il servizio “Call Sofia”. Le squadre addette alla rimozione della neve continueranno a lavorare finché sarà necessario. Attualmente, a Sofia alcuni mezzi sgombraneve stanno continuando a spargere miscele a base di cloruri, necessarie a prevenire la formazione di ghiaccio dovuta alle basse temperature. “L’inverno è rigido non solo a Sofia, ma in tutto il Paese“, ha commentato il direttore dell’Ispettorato di Sofia, Pavlin Kodzhakhristov, assicurando che le squadre di addetti alla pulizia proseguiranno il lavoro per recuperare i ritardi accumulati in diversi quartieri.

Problemi per il trasporto pubblico

A Sofia, il trasporto pubblico è attivo sulle tratte principali, sebbene si registrino ritardi o interruzioni su alcune linee. Autobus e filobus circolano con lievi ritardi, mentre le linee 180 e 182 stanno riscontrando difficoltà maggiori a causa della caduta di un albero. La linea 59 effettua servizio solo fino alla stazione di Vladaya, mentre la circolazione dei tram ha subito interruzioni in alcuni tratti; in particolare, il tram numero 8 non raggiunge il quartiere residenziale di Lyulin. L’amministrazione comunale ha sospeso per la giornata odierna le linee di autobus 61 e 66, che servono la zona di Vitosha, a causa dell’accumulo di neve e del rischio di formazione di ghiaccio. La linea 63 segue un percorso ridotto, terminando la corsa alla fermata “Byalata Cheshma”.

Ritardi ferroviari alla stazione centrale di Sofia

A causa di un problema tecnico nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Sofia, si registrano ritardi sia in arrivo che in partenza. Anche i treni sulla linea Pernik–Sofia viaggiano in ritardo. I tabelloni indicano ritardi superiori ai 200 minuti, mentre quelli elettronici consultabili sul sito web segnalano ritardi che arrivano a sfiorare i 400 minuti. “Siamo stati tutti sul campo per tutta la notte. Non c’è nessuna “apocalisse“ sui binari; semplicemente, le nevicate incessanti e i forti venti stanno facendo cadere alberi al di fuori della nostra sede ferroviaria. Le nostre squadre devono ancora raggiungere quei punti e rimuovere gli ostacoli”, ha spiegato l’ingegner Plamen Dobrev, dirigente della Compagnia Nazionale per le Infrastrutture Ferroviarie (NRIC).

Ritardi all’Aeroporto di Sofia e blackout

Presso l’Aeroporto “Vasil Levski” di Sofia, i voli operano in condizioni invernali, con ritardi che arrivano fino a circa 30 minuti, dovuti alle operazioni di sgombero della pista e allo sghiacciamento degli aeromobili. La neve, pesante e umida, unita a forti raffiche di vento, ha causato interruzioni di corrente in decine di località in tutta la Bulgaria, a partire dalla notte e fino alla mattinata di domenica. La regione di Gabrovo è tra le più colpite, con circa 30 centri abitati che segnalano interruzioni di corrente, tra cui Popovtsi, Armenite, Charkovo, Dumnitsi e Gaytani.