La petroliera Kairos è rimasta incagliata sugli scogli a Capo Kolokita, nei pressi di Sozopol, dopo essere finita alla deriva a causa del mare agitato nella Baia di Burgas, in Bulgaria, ieri, sabato 28 novembre. L’Agenzia per l’amministrazione marittima ha ispezionato l’imbarcazione: secondo i funzionari, non vi è alcun pericolo di sversamenti, poiché la quantità di carburante a bordo è minima. La Kairos è dotata di doppio scafo e, nella parte visibile, non presenta falle, ha dichiarato il vice governatore del distretto di Burgas, Georgi Madzharov. Non vi è alcun pericolo per le persone o per gli edifici, ha assicurato il sindaco di Sozopol, Tihomir Yanakiev. A bordo si trovano due marinai cinesi, che al momento hanno rifiutato di essere evacuati.

Il Ministro dei Trasporti, Georgi Peev, ha dichiarato oggi che l’amministrazione marittima emetterà un’ordinanza che concede al proprietario della Kairos 30 giorni di tempo per mettere in sicurezza la nave e rimuoverla dagli scogli. Qualora il proprietario non dovesse ottemperare all’ordine entro il termine stabilito, lo Stato provvederà al recupero con i propri mezzi o con il supporto di Paesi e aziende partner, ha affermato Peev. Il Ministro ha spiegato che, in seguito all’incaglio, la petroliera è stata classificata come “bene affondato”, il che fornisce alle autorità il fondamento giuridico per ordinarne la rimozione. È inoltre prevista l’installazione di barriere galleggianti attorno all’imbarcazione per contenere eventuali sversamenti. Secondo Peev, la petroliera non trasporta alcun carico e nei serbatoi è presente solo una piccola quantità di carburante, destinata alle necessità operative della nave.

Il Ministro ha aggiunto che il proprietario, con sede a Hong Kong, è già stato multato due volte per la sua inattività. Le autorità lo avevano sollecitato più volte, anche prima della tempesta che sta colpendo il Paese, a provvedere al rimorchio della nave per le necessarie riparazioni.

La storia della petroliera Kairos

Alla fine di novembre 2025, la petroliera aveva subito danni in seguito a un attacco condotto da droni navali nel Mar Nero. Un rimorchiatore turco l’aveva lasciata in acque bulgare, mentre l’equipaggio era stato evacuato nei pressi di Ahtopol. Il 15 dicembre 2025, la nave era stata rimorchiata e ancorata nella Baia di Burgas. La Kairos, che si ritiene facesse parte della “flotta ombra” russa impiegata nel trasporto di petrolio per aggirare le sanzioni e i tetti ai prezzi, è soggetta a sanzioni da parte dell’Unione Europea e del Regno Unito.

Una tempesta travolge la Bulgaria

L’incidente del 28 novembre si è verificato mentre l’intera costa bulgara sul Mar Nero era interessata da un’allerta di “codice rosso” per condizioni meteorologiche estremamente pericolose, caratterizzate da forti venti e onde imponenti. La tempesta sta generando anche intense nevicate in gran parte del Paese, con vento forte, temperature sotto zero e limitazioni per i mezzi pesanti. Il servizio meteorologico nazionale aveva diramato allerte per neve, bufere e una giornata di gelo. Nella capitale Sofia, la neve raggiunge accumuli di 25cm, fino a 40cm nei quartieri periferici.