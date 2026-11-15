Maltempo Campania, forti piogge nel Salernitano: allagamenti, frane e alberi abbattuti in molte località | FOTO

Notte difficile nel Salernitano per l’ondata di maltempo che sta interessando il territorio provinciale, scaricando oltre 100mm di pioggia. I dati pluviometrici più importanti indicano che sono caduti 117mm a Cava de’ Tirreni, 78mm a Sapri, 73mm a Mercato San Severino, 62mm a Fisciano, 59mm a Frassineto, 57mm a Salerno. I Vigili del Fuoco sono impegnati da ieri sera in decine di interventi dei Vigili del Fuoco, con un’intensificazione delle richieste di soccorso dalle 3 di questa mattina, per allagamenti, frane, smottamenti e alberi abbattuti.

Le località più colpite

Tra le situazioni più critiche quelle registrate a Cava de’ Tirreni, dove si sono verificate tre frane con colate di fango sulla sede stradale, e a Pellezzano, in località Grotte, dove un cedimento del terreno ha interessato parzialmente la linea ferroviaria. Nessun ferito viene segnalato. A Baronissi, invece, una frana ha divelto il cancello di un’abitazione, lasciando i residenti bloccati all’interno. Un altro smottamento è stato segnalato in località Sava.

Allagamenti anche nella zona collinare di Giovi, a Salerno, con l’acqua proveniente dalla strada che ha invaso diverse abitazioni. Criticità per movimenti franosi a Maiori, lungo la Statale, e a Positano, dove il Comune segnala un dilavamento sulla statale ‘Amalfitana’ a Tordigliano, nel territorio di Vico Equense, raccomandando “massima prudenza“. La statale Amalfitana è stata chiusa al traffico al km 9,500 in località Tordigliano, nel territorio di Vico Equense (Napoli), e al km 8,200 nel territorio comunale di Positano (Salerno). Nel Golfo di Policastro, a Vibonati, i Vigili del Fuoco hanno soccorso una famiglia con bambini rimasta bloccata in casa per un allagamento. A Mercato San Severino, la caduta di un albero all’interno dell’area ospedaliera ha colpito un’ambulanza e un’auto privata, ostruendo parzialmente l’accesso al Pronto soccorso. Allagamenti e case allagate anche a Pontecagnano, dove è esondato un corso d’acqua ostruito.

Danni da vento nell’Agro Nocerino-Sarnese

Nell’Agro Nocerino-Sarnese, il forte vento ha provocato il distacco di tetti e coperture e reso instabili alcuni tralicci. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono tuttora al lavoro per soccorrere le persone, verificare la stabilità delle strutture e mettere in sicurezza le aree interessate. Parallelamente alle emergenze principali, si contano decine di richieste d’intervento per infiltrazioni d’acqua e strade allagate.

Danni nell’ospedale di Eboli

Un cedimento nei locali del reparto di Pneumologia, danni anche a Medicina e problemi all’impianto elettrico. È il primo bilancio delle conseguenze del forte maltempo nell’ospedale di Eboli (Salerno), dove sono in corso verifiche per accertare l’entità dei danni e le condizioni degli altri reparti. L’episodio si è verificato negli ambienti di Pneumologia, provocando momenti di apprensione tra i pazienti ricoverati e il personale sanitario. Criticità si sono registrate inoltre all’impianto elettrico, con un blackout che ha reso necessario l’intervento del gruppo elettrogeno per garantire la continuità dell’assistenza ospedaliera. Tecnici e operatori sono al lavoro per verificare le condizioni dei tredici reparti della struttura e quantificare i danni. Particolare attenzione è rivolta anche alle sale operatorie, già chiuse venerdì scorso per consentire interventi dopo precedenti infiltrazioni d’acqua. Il quadro complessivo dei danni resta in fase di accertamento.

Maltempo anche nel resto della regione

Napoli è stata colpita da un nubifragio che ha scaricato 20mm di pioggia e raffiche di vento. In Irpinia, sul Partenio, temporali e grandine, accompagnati da forti raffiche di vento, che sui crinali hanno superato i 50 nodi, segnala l’Osservatorio meteorologico di Montevergine, lì dove dalla mezzanotte sono caduti 15mm di pioggia. Nella provincia di Avellino, si registrano picchi di 60mm a Serino, 53mm a Piano Verteglia, 45mm a Bagnoli Irpino, Laceno. Segnalazioni di disagi legati al maltempo arrivano anche dal Casertano a causa delle abbondanti piogge. In Campania, dalle 6 di questa mattina e per 24 ore, è in vigore un avviso di allerta meteo gialla diramato dalla Protezione Civile regionale.

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