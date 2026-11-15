Maltempo, piogge torrenziali al Centro/Sud e freddo invernale al nord in questa burrascosa domenica di novembre. Allerta Meteo per domani, lunedì 16

Questa giornata di domenica 15 novembre si sta rivelando una delle più dinamiche e complesse dal punto di vista meteorologico, confermando le previsioni meteo che annunciavano un’Italia letteralmente divisa a metà. Una profonda circolazione depressionaria sta determinando condizioni di forte maltempo su gran parte delle nostre regioni centro-meridionali, mentre il settentrione è piombato in un clima prettamente invernale. Le dinamiche atmosferiche attuali mantengono in vita un costante flusso di venti di libeccio, i quali continuano ad alimentare sistemi nuvolosi molto intensi che dal mar Tirreno si abbattono sulle coste esposte, creando notevoli criticità idrogeologiche e disagi alla popolazione.

Campania sott’acqua: i dati pluviometrici impressionanti dei nubifragi odierni

L’impatto più violento della perturbazione si sta registrando in queste ore in Campania, territorio che sta subendo i colpi di violenti nubifragi e temporali autorigeneranti in corso da stamattina. I dati pluviometrici rilevati dalle centraline meteorologiche sono davvero impressionanti, in particolar modo nel tratto di territorio che va dalla costiera amalfitana fino al Cilento. La città di Cava de’ Tirreni guida questo triste primato con ben 116mm di pioggia accumulati, una quantità d’acqua esorbitante capace di trasformare le strade in torrenti. Seguono a ruota Nocera Superiore con 81mm, Laurino con 80mm e la splendida località costiera di Sapri, dove sono caduti 76mm di pioggia. Anche Mercato San Severino ha registrato 71mm, mentre a Roccapiemonte e a Solofra gli accumuli si attestano a 64mm. La furia dell’acqua non ha risparmiato Fisciano e Giffoni Valle Piana con 62mm, Frassineto con 59mm e il capoluogo Salerno con 57mm. Piogge abbondanti si registrano infine anche a Casaletto Spartano con 45mm e a Bagnoli Irpino con 44mm. Questa serie di forti temporali sta mettendo a dura prova la tenuta del territorio, richiedendo la massima attenzione da parte delle autorità e dei cittadini.

Il Lazio colpito nella notte: Roma e le province allagate dai temporali

Il fronte temporalesco non ha colpito solo la Campania, ma ha sferzato con estrema violenza anche il Lazio nel corso della notte passata, scaricando ingenti quantità d’acqua. Le piogge hanno assunto carattere di nubifragio in diverse località della regione, con Borgo Montello che ha registrato un eccezionale accumulo di 91mm. Tra le zone più colpite troviamo anche Vallecorsa con 75mm, Lavinio con 64mm e Norma con 57mm. Precipitazioni di assoluto rilievo si segnalano inoltre a Lenola e a Santi Cosma e Damiano con 55mm, a Campo di Carne con 53mm, a Osteria di Castro con 52mm e a Cisterna di Latina con 50mm. La perturbazione ha lasciato il segno anche a Priverno con 48mm, seguita da 45mm a Arrone, a Maccarese e a Sezze. Spostandoci verso sud e verso l’entroterra, San Biagio Saracinisco ha misurato 44mm e Fontana Liri 41mm. Le località balneari e la capitale non sono state risparmiate: a Fregene sono caduti 38mm, ad Anzio 33mm, a Maccarese 30mm, a Roma Ottavia 28mm, a Roma Ostiense 27mm, a Gaeta e a Roma Eleniano 26mm, per concludere con Roma Macao, Terracina e Frosinone a quota 25mm. Il fronte instabile sta flagellando anche il versante adriatico, infatti diluvia anche in Molise con 82mm a Termoli e 17mm a Campobasso.

Clima gelido e nevicate al nord: una domenica dal sapore invernale

Mentre il sud annega sotto i nubifragi, il nord Italia si è risvegliato in pieno inverno. Le fredde correnti che accompagnano questo vortice ciclonico hanno causato un crollo termico notevole, portando la neve a quote collinari in diverse zone del nord-ovest. In Piemonte il paesaggio a partire dagli 800-900 metri è tutto bianco, regalando scenari suggestivi documentati anche da splendide immagini, ma imponendo massima prudenza sulle strade. Il clima freddo si fa sentire in modo pungente, specialmente in Emilia Romagna dove alle ore 11:15 della mattinata, in pieno giorno, abbiamo appena +7°C a Bologna, Ravenna, Modena, Parma e Ferrara, e +8°C a Piacenza, Cesena, Rimini e Faenza. Fa freddo anche in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Piemonte, Veneto e Lombardia dove abbiamo – sempre in pieno giorno – +3°C a Trento e Bolzano, +5°C ad Aosta, +6°C a Rovereto, Como e Lecco, +7°C a Varese e Alessandria, +8°C a Torino, Udine, Asti, Novara, Pavia, Mantova, Venezia e Rovigo. Si raggiungono i +9°C a Savona, Trieste, Milano, Lodi, Bergamo, Pordenone, Verona, Cremona, Treviso e Vicenza, +10°C a Genova, +11°C alla Spezia. Al Nord è a tutti gli effetti una domenica invernale.

Le temperature del centro e del sud: dal fresco umbro al caldo siciliano

Scendendo lungo lo stivale, si assiste a una graduale ed estrema transizione termica. Al centro Italia fa fresco anche nelle Marche, in Toscana e in Umbria, con +11°C a Firenze e Arezzo, +10°C a Perugia, Siena, Ancona e Jesi, +8°C a Fabriano, Macerata e Pesaro, +9°C a Fano e Senigallia. Al contrario, spostandosi verso il profondo sud, le correnti richiamate dal vortice mantengono il clima molto mite, in netto contrasto con il resto del paese. Si registrano temperature quasi primaverili con ben +24°C a Palermo, +23°C a Catania, +22°C a Cagliari, Reggio Calabria e Siracusa, +20°C a Lecce, Crotone e Catanzaro. Una differenza termica abissale che testimonia l’energia esplosiva in gioco in queste ore nei nostri cieli.

Le immagini dal satellite confermano la gravità della situazione in atto

Guardando il nostro paese dall’alto attraverso le osservazioni satellitari di queste ore, si nota perfettamente la maestosa vastità della perturbazione. Una densa coltre di nubi avvolge quasi tutta la penisola, delineando la spirale di bassa pressione che sta orchestrando questo peggioramento meteorologico. Massima attenzione ai temporali che al centro/Sud si muovono dal Tirreno verso il Lazio e la Campania, dove un nuovo fronte temporalesco sta arrivando dalla Sardegna, mentre il fronte originario scende dalla Campania verso la Calabria e la Sicilia, innescando continui rovesci.

Allerta Meteo per le prossime ore e per la giornata di lunedì: non c’è tregua

L’evoluzione per il pomeriggio e la sera di oggi, domenica 15 novembre, non lascia presagire nulla di buono per le zone già duramente colpite: persiste, infatti, l’allerta meteo. I modelli previsionali indicano che avremo ancora forti piogge su Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Basilicata, in estensione alla Puglia, con fenomeni persistenti su terreni ormai saturi d’acqua. Purtroppo non cambia la circolazione atmosferica, costantemente dominata dai venti meridionali.

Per la giornata di domani, lunedì 16 novembre, si attende una recrudescenza dell’instabilità: avremo altri violenti nubifragi sempre su Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, sulle zone interne di Marche, Abruzzo e Molise, e sulla Calabria tirrenica. Il quadro termico per la giornata di domani confermerà l’attuale spaccatura del paese: l’aria resterà decisamente pungente e fredda al nord, tipicamente invernale, mentre al sud i venti di libeccio continueranno a mantenere il clima estremamente mite, con picchi di calore che nelle isole maggiori sfioreranno ancora i +25°C. Il quadro generale suggerisce di mantenere sempre alta la guardia e seguire gli aggiornamenti della protezione civile.

Tutti i dettagli dal video con l’ultimo bollettino meteo completo dal Canale YouTube di MeteoWeb:

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Le Previsioni Meteo Regione per Regione: