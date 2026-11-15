Maltempo Campania, Vigili del Fuoco al lavoro nel Salernitano: monitorato il fiume Sarno

Dalle prime ore di questa mattina, una intensa ondata di maltempo sta interessando il territorio della provincia di Salerno, dove sono caduti oltre 100mm di pioggia. I Vigili del Fuoco sono impegnati in decine di interventi per allagamenti, rimozione di alberi pericolanti e messa in sicurezza di dissesti di elementi costruttivi, con le criticità maggiori concentrate nell’area compresa tra i comuni di Scafati, Battipaglia, Eboli e Pontecagnano. Contestualmente è attivo il monitoraggio costante del livello idrometrico del fiume Sarno, nel tratto tra Scafati e San Marzano. Per far fronte alle richieste di intervento, è stato potenziato il dispositivo di soccorso provinciale.

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