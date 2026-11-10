Maltempo, continuano forti piogge sull’Italia: allarme arancione in una regione, giallo in altre 2. I bollettini meteo della Protezione Civile

È iniziata oggi sull’Italia una fase di intenso maltempo, causata dal ritorno di una vivace circolazione atlantica sull’Europa. La cosiddetta porta atlantica è tornata spalancata, favorendo l’ingresso di ripetuti impulsi perturbati diretti verso l’Italia e il Mediterraneo centrale. Si prospetta, dunque, una fase instabile e piovosa destinata a prolungarsi per giorni, con precipitazioni a tratti decisamente superiori alle medie stagionali. A rendere il quadro ancora più significativo sarà la presenza di masse d’aria calda e umida, che accompagneranno i diversi sistemi perturbati, determinando condizioni climatiche relativamente miti. La prima perturbazione, attualmente in transito, dovrebbe allontanarsi nelle prime ore di mercoledì 11 novembre, lasciando spazio a un miglioramento solo parziale e temporaneo dopo gli allagamenti e gli smottamenti che hanno già colpito la Toscana nordoccidentale oggi. Tra giovedì 12 e sabato 14 novembre, sono attesi altri impulsi perturbati: il primo in arrivo dalla Spagna, il secondo in discesa dalla Scandinavia.

Queste previsioni trovano conferma nei bollettini meteo emessi dalla Protezione Civile, che ha valutato di non diramare l’allerta meteo nazionale per la giornata di domani, mercoledì 11 novembre. È stata emessa, tuttavia, un’allerta arancione per rischio idrogeologico su un settore dell’Emilia Romagna e un’allerta gialla meteo-idro per altre due regioni, ossia alcuni settori di Toscana e Liguria.

Di seguito, i dettagli dei bollettini meteo della Protezione Civile per 10, 11 e 12 novembre.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 10 novembre 2026

Precipitazioni:

– diffuse, anche a carattere di rovescio, su Toscana nord-orientale, Romagna e Marche settentrionali, con quantitativi cumulati moderati;

– da isolate a sparse sulle restanti zone settentrionali e orientali della Toscana, sui restanti settori delle Marche e su Emilia e su settori meridionali e costieri del Veneto, settori costieri del Friuli Venezia Giulia, Umbria, zone interne del Lazio, settori occidentali di Abruzzo e Molise, Campania e settori occidentali e settentrionali della Sardegna, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: localmente forti meridionali sulla Puglia meridionale; da forti a burrasca dai quadranti occidentali sui crinali dell’Appennino centrale, campano e lucano e sui rilievi della Sardegna;

Mari: localmente molto mossi il Tirreno centrale, l’Adriatico centro-meridionale al largo, il Canale d’Otranto, lo Ionio e il Mar di Sardegna.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per l’11 novembre 2026

Precipitazioni:

– diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio, su Liguria di Levante, alta Toscana e crinali dell’Appennino emiliano, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati;

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio, sui restanti settori della Toscana settentrionale e orientale e dell’Emilia, con quantitativi cumulati moderati;

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio, sui restanti settori orientali della Toscana e su Lombardia sud-orientale, settori meridionali e costieri del Veneto, settori costieri del Friuli Venezia Giulia, Romagna, Marche settentrionali, Umbria, Lazio settentrionale e Campania, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in generale e sensibile rialzo sulle regioni meridionali peninsulari; massime in aumento anche sensibile su Puglia e settori ionici peninsulari.

Venti: da forti a burrasca sud-occidentali sui crinali dell’Appennino centro-settentrionale, campano e lucano e sui rilievi della Sardegna;

Mari: molto mossi il Mar Ligure e localmente lo Ionio al largo e il Tirreno settentrionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 12 novembre 2026

Precipitazioni:

– diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria di Levante, alta Toscana e crinali dell’Appennino emiliano, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati;

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Liguria, Appennino emiliano e Toscana settentrionale e su Piemonte meridionale, settori di pianura e prealpini di Lombardia e Veneto e sul Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino ad elevati sui settori orientali del Friuli Venezia Giulia e sui citati settori di Liguria, Toscana e Appennino emiliano;

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Nord e della Toscana e su Umbria, Marche occidentali, Lazio, settori occidentali di Abruzzo e Molise, Campania, Basilicata tirrenica e Sardegna occidentale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Toscana orientale, Umbria settentrionale, Lazio orientale, settori occidentali di Abruzzo meridionale e Molise e zone interne della Campania settentrionale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: forti dai quadranti meridionali con raffiche di burrasca su Liguria, Toscana, Sardegna, versante adriatico di Abruzzo e Molise, Puglia e sul versante tirrenico della Sicilia; forti sud-orientali sui settori tirrenici del Lazio e sul versante adriatico settentrionale e marchigiano; localmente forti dai quadranti meridionali sui settori ionici della Calabria; da burrasca a burrasca forte sud-occidentali lungo la dorsale appenninica e sui rilievi delle due isole maggiori, con raffiche di tempesta sui crinali dell’Appennino tosco-romagnolo e centrale e sui rilievi della Sardegna.

Mari: molto mossi, tendenti ad agitati, il Mare e il Canale di Sardegna, il Mar Ligure e il Canale d’Otranto; molto mossi gli altri mari.

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