Maltempo in Campania, giornata di pioggia da Napoli al Sannio

Ancora una giornata all’insegna del maltempo in Campania, interessata da piogge diffuse in tutte le province, con fenomeni più intensi soprattutto nelle aree interne e in prossimità dei rilievi montuosi. Una situazione di instabilità che ha determinato anche alcune misure precauzionali da parte delle amministrazioni locali. A Napoli le nuvole hanno coperto il Vesuvio, rendendolo invisibile dal lungomare. Disposta la chiusura di parchi e spiagge, mentre nel Golfo di Napoli e lungo il litorale della provincia di Salerno il mare si presenta poco mosso. Le raffiche di vento, registrate in diverse zone della regione, risultano invece in attenuazione.

Le precipitazioni più significative sono state segnalate nell’entroterra irpino. Secondo l’Osservatorio meteorologico di Montevergine, le piogge hanno interessato con maggiore intensità la fascia dei Picentini e la dorsale dei Monti d’Avella. A Benevento, il sindaco ha disposto a partire dalle ore 14 la chiusura della villa comunale, dei parchi cittadini e del cimitero comunale, in considerazione delle condizioni meteorologiche.

Secondo le indicazioni della Protezione civile regionale, temporali e precipitazioni sono destinati ad attenuarsi dalla mezzanotte su gran parte del territorio campano. Resta tuttavia alta l’attenzione sulle zone maggiormente esposte al rischio di fenomeni intensi. La Protezione civile ha infatti prorogato fino alle ore 14 di domani l’allerta meteo di colore giallo, ma soltanto su alcune aree: penisola sorrentino-amalfitana, monti di Sarno e Picentini, alta Irpinia, Sannio, Tusciano, alto Sele e Tanagro. Terminerà invece alle 23:59 di oggi l’allerta per vento sull’intero territorio regionale.

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