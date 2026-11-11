Maltempo Liguria, allagamenti nello Spezzino, 4 famiglie evacuate: “solo un assaggio di quanto succederà domani”

L’ondata di maltempo che ha colpito lo Spezzino ha causato esondazioni di piccoli rivi e torrenti con allagamenti. Nel capoluogo si è resa necessaria l’evacuazione di due famiglie; due famiglie evacuate anche a Castelnuovo Magra. Sul fronte della viabilità si segnala un piccolo smottamento lungo la SP23, mentre la SP530 è stata interrotta tra Spezia e Portovenere a causa dell’accumulo di materiale sulla carreggiata; sono in corso le operazioni di risanamento, con viabilità alternativa garantita da un percorso interno all’Arsenale. Nel pomeriggio si sono registrati allagamenti localizzati lungo la SP17, nel tratto compreso tra Beverino e la Val Graveglia.

A seguito degli allagamenti puntuali sul territorio, la colonna mobile della Protezione Civile regionale, in costante contatto con i sindaci, si è attivata in diversi comuni, in particolare per la fornitura di sacchi di sabbia. La Sala operativa regionale della Protezione Civile rimarrà aperta per tutta la durata dell’allerta. La provincia della Spezia è attualmente in allerta gialla, che dalle 6 di domani mattina passerà ad arancione, il massimo livello per i temporali e le piogge diffuse.

“Sarà un giovedì particolarmente complesso”

”È stata una giornata difficile e di grande lavoro: si sono verificati diversi allagamenti localizzati, a testimonianza dell’intensità delle precipitazioni che però sono solo un assaggio di quello che ci aspetta nella giornata di domani, che sarà caratterizzata anche da un forte vento – dichiara l’assessore alla Protezione Civile della Regione Liguria, Giacomo Raul Giampedrone -. L’attenzione nelle prossime ore sarà quindi rivolta al monitoraggio dell’evoluzione meteorologica: si prospetta, infatti, un giovedì particolarmente complesso, anche alla luce delle importanti quantità di pioggia già cadute oggi. Per questo motivo è fondamentale che tutti i cittadini mantengano alta l’attenzione, seguendo gli aggiornamenti ufficiali e adottando comportamenti prudenti, evitando situazioni di rischio. Un ringraziamento particolare va a tutte le donne e gli uomini della Protezione Civile, ai volontari e a tutte le squadre impegnate sul territorio, che anche in queste ore stanno lavorando con grande impegno e professionalità per monitorare la situazione, affrontare le criticità e garantire la sicurezza della popolazione”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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