Maltempo Sicilia, attenzione a pioggia e vento sulle autostrade: la situazione

L’ondata di maltempo in atto al Centro-Sud non ha risparmiato neanche la Sicilia, sferzata da piogge, temporali e forti raffiche di vento. Mentre allagamenti e danni da vento si registrano in diverse zone dell’isola, dal Palermitano al Trapanese fino al Ragusano, pioggia e forti raffiche di vento stanno interessando anche diverse tratte autostradali della Sicilia. In particolare, è segnalata pioggia lungo la A20 Messina–Palermo. Le autorità richiedono attenzione a pioggia e vento sulla A18 Messina–Catania e massima prudenza in presenza di condizioni meteo avverse sulla A18 Siracusa–Gela (tratta attualmente in esercizio).

Le raccomandazioni per gli automobilisti includono:

moderare la velocità e adeguarla alle condizioni meteorologiche.

Aumentare la distanza di sicurezza.

Prestare attenzione al fondo stradale bagnato e al rischio di aquaplaning.

In presenza di vento forte, mantenere saldamente il volante e prestare particolare attenzione nei viadotti e nei tratti esposti.

Evitare manovre brusche e sorpassi non necessari.

Le autorità invitano tutta l’utenza a guidare con la massima prudenza e a rispettare la segnaletica stradale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.