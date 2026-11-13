Maltempo Toscana: 124 persone ancora isolate e un centinaio evacuate, oltre 190 richieste di soccorso | FOTO

In un aggiornamento sull’emergenza maltempo che sta colpendo la Toscana, la Protezione Civile regionale segnala che ci sono 151 criticità ancora aperte, sulle 267 segnalate dall’inizio dell’evento, 124 persone isolate nelle provincie di Arezzo, Lucca e Massa-Carrara, altre 72 evacuate in via preventiva nel Pisano e 27 evacuati effettivi nelle province di Pisa e Lucca. Tra le situazioni più rilevanti, la Protezione Civile segnala a Sansepolcro (Arezzo), l’interruzione viabilità comunale con l’isolamento della frazione Montagna, a Vecchiano (Pisa) l’evacuazione delle aree golenali del Serchio e a San Giuliano Terme (Pisa) l’evacuazione della golena del Serchio, con 26 persone coinvolte. E ancora, a Piazza al Serchio, in Garfagnana, è esondato il torrente Acqua Bianca, a Massa (Massa Carrara), in località Caniparola, è stato attivato il monitoraggio con l’installazione di una pompa a seguito del crollo di opere di difesa spondale. Sempre a Massa si registra l’erosione spondale del torrente Osca in corrispondenza del km 88 dell’autostrada della Cisa.

Inoltre, intorno alle 12:45, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per trarre in salvo una persona dal proprio veicolo rimasto bloccato a causa dell’acqua, in corrispondenza del sottopasso di via Oliveti a Massa. I pompieri raccomandano di prestare attenzione alla segnaletica di accesso dei sottopassi per non incorrere in situazioni di pericolo.

I Vigili del Fuoco spiegano che in Toscana sono state evase oltre 190 richieste di soccorso, nelle province di Massa-Carrara, Lucca, Pistoia e Arezzo. Gli interventi sono stati effettuati per lo più per rimuovere ostacoli dovuti a frane e ripristinare la circolazione. Completate anche le operazioni di prosciugamenti, per danni causati dall’acqua.

L’allerta resta alta

Nonostante gli interventi in corso, l’evoluzione meteorologica continua a richiedere particolare attenzione. Per le prossime ore sono infatti previste ulteriori precipitazioni significative: nelle aree L e S1 sono attesi quantitativi compresi tra 30 e 40 millimetri nelle prossime tre ore, mentre nelle altre zone interessate le stime indicano circa 20 millimetri nello stesso intervallo temporale. La Protezione Civile rinnova quindi l’invito alla massima prudenza. Ai cittadini viene raccomandato di evitare gli spostamenti non necessari nelle zone interessate dal maltempo, di non sostare in prossimità di corsi d’acqua, ponti e sottopassi e di attenersi esclusivamente alle indicazioni diffuse dalle autorità competenti e dalle amministrazioni comunali. La situazione resta in evoluzione e il monitoraggio proseguirà nelle prossime ore.

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