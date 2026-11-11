Maltempo Toscana, diluvio di portata storica sull’Abetone: caduti 505mm di pioggia in meno di 48 ore

Un vero e proprio diluvio si è abbattuto sulla Toscana nordoccidentale nelle ultime 48 ore per il susseguirsi di impulsi perturbati di origine atlantica. Sistemi autorigeneranti hanno scaricato piogge intense, responsabili di esondazioni, frane e criticità nel nord-ovest della Toscana. Ad illustrare la portata e la violenza dei fenomeni in atto sul Crinale appenninico toscano basta il dato che proviene dell’Abetone, nel Pistoiese: oggi si registrano fino a 259mm, che sommando le piogge di ieri produce lo spaventoso accumulo di 505mm in meno di 48 ore! Allo stesso tempo, piogge intense hanno colpito anche il vicino Appennino emiliano, con punte oggi di oltre 150mm sul Lago Scaffaiolo (MO). Anche in questa zona, diversi corsi d’acqua stanno vedendo crescere i loro livelli, raggiungendo la soglia gialla.

Un evento meteorologico di portata straordinaria

Il dato dell’Abetone descrive un evento meteorologico di portata straordinaria e di estrema violenza. Raccogliere 505mm di pioggia in meno di 48 ore significa veder cadere in appena due giorni una quantità d’acqua che, in condizioni normali, rappresenta una frazione considerevole dell’intero bilancio pluviometrico stagionale o addirittura annuale di intere zone. Questa eccezionalità non risiede soltanto nella cifra assoluta degli accumuli, ma soprattutto nella loro concentrazione temporale, alimentata da sistemi autorigeneranti che si sono accaniti incessantemente sul crinale appenninico. Fenomeni di questa intensità mettono a dura prova la tenuta idrogeologica del territorio, trasformando corsi d’acqua in minacce e innescando inevitabilmente frane ed esondazioni che colpiscono duramente la Toscana nordoccidentale e le aree limitrofe.

Ma il maltempo non è finito qui: per la giornata di domani, giovedì 12 novembre, sono attese piogge ancora più ingenti, con il rischio di gravi alluvioni e dissesti nella Toscana nordoccidentale.

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