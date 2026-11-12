Maltempo Toscana: fiume Pescia al 2° livello a Pescia, decine di persone evacuate o isolate nella regione

Fiumi della Toscana sotto estrema pressione a causa delle piogge molto abbondanti che stanno cadendo sul territorio. Diversi corsi d’acqua sono in piena sulla Toscana nordoccidentale. Dopo l’Ombrone a Pistoia, anche a Pescia il Pescia sale sopra il 2° livello di criticità. Per l’ondata di maltempo, in Toscana sono state evacuate dalle loro abitazioni 65 persone mentre altre 53 risultano isolate, comunica la Protezione Civile regionale in base ai dati ufficiale forniti dai Comuni e dai soggetti competenti alla Sala operativa regionale di Protezione Civile e aggiornati alle ore 15 di oggi. Nel dettaglio, sono 39 le persone evacuate in via preventiva nei comuni di San Giuliano Terme e Vagli di Sotto e 26 evacuati effettivi a San Giuliano Terme, mentre 53 persone sono isolate nelle località Casette e Caglieglia, in provincia di Massa-Carrara. Nessuna persona risulta al momento accolta in strutture pubbliche.

Le criticità più rilevanti

Le criticità non ancora risolte sono in totale 77 sulle 104 segnalate dall’inizio dell’evento: a Lucca 47, in provincia di Massa-Carrara 25, a Pistoia 4, a Pisa una. Tra le situazioni più rilevanti, la Protezione Civile segnala l’esondazione del torrente Acqua Bianca a Piazza al Serchio, l’interruzione della strada comunale tra l’abitato di Gragnola e località La Traggiara nel comune di Fivizzano, l’evacuazione della golena del Serchio con 26 persone coinvolte, e la frana in località Casette nel comune di Massa con persone isolate.

Ancora piogge, massima prudenza

Per quanto riguarda l’evoluzione meteo, sono previste ancora precipitazioni significative nelle prossime ore nelle aree oggetto dell’allerta e la Protezione Civile rinnova l’invito alla massima prudenza, a evitare spostamenti non necessari nelle zone interessate, non sostare in prossimità di corsi d’acqua, ponti e sottopassi e seguire esclusivamente le indicazioni delle autorità e dei Comuni.

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