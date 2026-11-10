Maltempo Toscana, piogge in attenuazione e fiumi sotto controllo: a Pistoia strade e sottopassi chiusi

Le precipitazioni sono in attenuazione in Toscana, in particolare sul settore nordoccidentale, dove hanno abbondato nella notte e questa mattina, causando allagamenti e smottamenti in Versilia. È l’aggiornamento sui social del Presidente toscano Eugenio Giani, che aggiunge che è prevista una “nuova intensificazione delle piogge dalla mattina di domani e soprattutto nel pomeriggio, in particolare sulle zone nordoccidentali“. Intanto, ora la situazione dei fiumi è sotto controllo: il ️torrente Pescia a Collodi è al primo livello ed a Montecarlo (Lucca) in calo; il ️Baccatoio al primo livello a Pietrasanta ma è in calo; l’️Ombrone pistoiese; il ️Versilia ed il ️Carrione sono all’interno dei livelli di riferimento. Nessuna criticità lungo l’Arno.

Maltempo Toscana: strade e sottopassi chiusi a Pistoia

Dopo aver provocato danni e disagi nel tratto costiero della Toscana nordoccidentale, il maltempo ha poi interessato l’entroterra toscano e in particolar modo la provincia di Pistoia. Nel pomeriggio, è stata chiusa al traffico la via Nuova di Campiglio per uno smottamento sulla carreggiata. Prima, sempre a causa delle ingenti piogge, era stato chiuso alla circolazione il sottopasso di via Pratese, una delle arterie più importanti della zona. Sotto stretto monitoraggio il livello del torrente Ombrone, viste le ingenti piogge cadute.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.