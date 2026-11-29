L’autunno meteorologico sta per calare il sipario nel modo più crudo e rigido possibile. Oggi, domenica 29 novembre, penultimo giorno della stagione autunnale secondo il calendario meteorologico, l’Italia si ritrova stretta nella morsa di un freddo intenso che ha ben poco di autunnale e che anticipa con grande vigore i rigori del pieno inverno. Le immagini satellitari scattate nelle ore centrali della giornata disegnano una penisola letteralmente spaccata in due sotto il profilo della nuvolosità, ma unita da temperature rigide su tutto il territorio nazionale. Se da un lato il sole è tornato a splendere in maniera decisa su gran parte del Nord Italia, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna, dall’altro lato un compatto tappeto di nubi avvolge tutto il versante adriatico, le zone interne dell’Appennino meridionale e il basso Tirreno, portando piogge, rovesci e nevicate sui rilievi.

Gelo e nebbia nella pianura padana: domenica glaciale tra Piemonte e Lombardia

Al Nord Italia il ritorno del bel tempo non ha affatto significato il ritorno del tepore, anzi. La combinazione tra i cieli sereni notturni, l’aria fredda nei bassi strati e la formazione di fitte nebbie e foschie sta regalando una domenica dal sapore letteralmente glaciale. La situazione più estrema si registra tra il basso Piemonte e l’entroterra della Liguria, dove una persistente coltre di nebbia e nubi basse impedisce ai raggi solari di riscaldare il suolo. In questo angolo di pianura padana, dopo che le temperature minime mattutine erano piombate abbondantemente sotto lo zero, la colonnina di mercurio fatica enormemente a risalire anche nelle ore centrali della giornata. Tra Alessandria, Novi Ligure, Gavi, Predosa e nell’Astigiano, compresa la città di Asti, i termometri segnano appena +2°C in pieno giorno, un valore eccezionalmente freddo per il mese di novembre.

Il freddo morde con forza anche nel resto del Settentrione, dove il risveglio è stato caratterizzato da estese gelate notturne con valori diffusamente compresi tra -2°C e -3°C. Nel cuore della pianura padana spiccano i dati di Cremona, scesa fino a -2,5°C, e di Mantova, che ha toccato i -1,4°C, ma la temperatura è scesa sotto lo zero anche nell’area urbana di Milano. Nelle ore diurne, laddove il sole riesce a dominare incontrastato, il clima appare leggermente più gradevole, ma rimane comunque decisamente rigido. Nel pomeriggio si registrano infatti +6°C a Torino, Como e Cremona, mentre Varese e Parma si fermano a +7°C. Leggermente più alte, ma sempre pienamente invernali, le massime di Milano, Bologna, Ravenna e Rimini, tutte ferme a +8°C. Si raggiungono i +10°C a Brescia, Verona e Padova, e si toccano i +11°C a Treviso e Udine. Fa eccezione per il grande freddo Trieste, sferzata dalle correnti orientali e bloccata su un gelido +6°C in pieno giorno.

Maltempo invernale al Sud e sulle regioni adriatiche: piogge e neve fino a 1300 metri

Spostando lo sguardo verso il Centro-Sud, lo scenario cambia radicalmente a causa di un’intensa circolazione ciclonica che richiama aria fredda dai Balcani e mantiene attivo il maltempo lungo tutta la fascia adriatica e sul Meridione. Le nubi coprono in modo compatto le Marche, l’Abruzzo, il Molise, la Puglia e le zone interne della Campania, rendendo la giornata grigia e pungente. In Puglia si respira un’atmosfera tipicamente invernale, con valori massimi diurni che non vanno oltre i +12°C a Lecce, Brindisi, Taranto e Foggia, e toccano appena i +13°C a Bari, mentre spostandosi verso l’entroterra le temperature crollano ulteriormente. Molto freddo anche nell’interno campano, dove Avellino resta ferma a +9°C nel cuore della giornata.

Il quadro non è diverso all’estremo Sud, dove Calabria e Sicilia stanno vivendo una domenica di stampo pienamente invernale. Dopo le forti piogge della notte che continuano a interessare a tratti queste regioni, una spessa nuvolosità persiste sul basso Tirreno. Le temperature massime sono crollate ben al di sotto delle medie stagionali: Palermo non riesce a superare i +14°C, mentre Messina, Reggio Calabria e Crotone restano addirittura bloccate a +13°C. Il crollo termico associato alle precipitazioni ha riportato la neve sulle montagne del Sud fino a 1.300 metri di quota. I fiocchi bianchi hanno imbiancato le cime delle Madonie, dei Nebrodi, dell’Etna, della Sila e dell’Aspromonte, regalando un suggestivo paesaggio natalizio a Gambarie d’Aspromonte, che si è risvegliata sotto una coltre nevosa.

Anche lungo il versante tirrenico e sulla Sardegna, dove il sole splende generoso regalando ampie schiarite, il clima resta comunque frizzante e invernale. Le temperature massime odierne raggiungono i +14°C a Roma e Napoli, i +15°C a Cagliari, i +13°C a Genova e appena i +12°C a Firenze. Valori che, pur rappresentando i picchi giornalieri, lasciano spazio a un raffreddamento molto rapido non appena cala il sole, preparando il terreno a nottate particolarmente rigide.

Raffiche di grecale oltre i 100km/h: il vento sferza il Mezzogiorno

A rendere ancora più pungente la sensazione di freddo al Sud ci pensa il forte vento di grecale, che da ore sta sferzando con estrema violenza le coste e l’entroterra meridionale. Le raffiche hanno raggiunto intensità di tempesta, creando non pochi disagi e rendendo i mari molto agitati. Il picco più impressionante è stato registrato nel leccese, a Giurdignano, nel cuore del Salento, dove l’anemometro ha toccato una raffica eccezionale di 101km/h. Non è andata meglio sul Gargano, con Vico del Gargano colpita da raffiche fino a 98km/h. Vento impetuoso anche sulla Calabria ionica, con 70km/h a Crotone, e diffusamente attorno ai 50km/h su tutto il resto del Salento, tra Brindisi, Taranto e Lecce.

Nelle prossime ore questa violenta ventilazione tenderà gradualmente ad attenuarsi, perdendo la sua forza più distruttiva. Tuttavia, non si tratterà di una tregua definitiva: anche nella giornata di domani, lunedì 30 novembre, continueranno a soffiare tesi spifferi orientali di bora e grecale, che manterranno attivo il ricambio d’aria fredda su tutta la penisola e accentueranno la percezione del gelo.

Previsioni per la prossima settimana: gelate diffuse e aria gelida dai Balcani

L’evoluzione meteorologica per i prossimi giorni non lascia spazio a dubbi: il freddo non ha alcuna intenzione di mollare la presa sull’Italia. Già a partire dalla prossima notte, complice l’attenuazione dei venti e i cieli sereni su molte regioni, le temperature subiranno un nuovo e sensibile calo, favorendo estese e diffuse gelate non solo in pianura padana, ma anche nelle valli interne del Centro e localmente del Sud.

La prossima settimana, che si aprirà domani con l’ultimo giorno di novembre per poi traghettarci nel mese di dicembre e quindi nell’inverno meteorologico, sarà interamente dominata dal freddo su tutta l’Italia. La responsabile di questa persistente fase rigida sarà una costante circolazione orientale che continuerà a spingere masse d’aria gelida direttamente dai Balcani verso il nostro Paese. Le temperature si manterranno costantemente molto basse, ben al di sotto delle medie tipiche di fine autunno e inizio inverno, consolidando un trend climatico che mancava da diversi anni.

Un novembre storico in Europa: record di freddo e allarme per il mercato del gas

Quanto sta accadendo in Italia è solo il riflesso marginale di una situazione meteorologica a dir poco eccezionale che sta investendo gran parte del continente europeo. Proprio sui Balcani è attualmente in corso una storica ondata di neve e gelo, con bufere e accumuli nevosi eccezionali che stanno mettendo in ginocchio la Bulgaria e la Grecia, dove il maltempo infuria senza sosta. Questa mattina l’Europa centrale e orientale si è svegliata nella morsa di temperature glaciali, con numerosi record storici di freddo letteralmente polverizzati in Repubblica Ceca e in Slovacchia.

Quest’anno l’inverno ha deciso di presentarsi in grande anticipo, regalando una fine di novembre d’altri tempi al termine di un mese intero che rimarrà negli annali della climatologia. In Germania, questo mese di novembre è risultato il più freddo del nuovo secolo, un primato che si estende all’intero continente europeo. Il fatto che il gelo sia destinato a proseguire con forza anche nella prima parte di dicembre non ha soltanto un valore statistico o meteorologico, ma apre scenari estremamente preoccupanti sul fronte economico. Un’ondata di freddo così precoce, estesa e persistente rischia infatti di avere pesanti ripercussioni sul mercato del gas e dell’energia, un settore già fortemente provato da una crisi su scala mondiale e che ora si trova a dover fronteggiare un’impennata improvvisa della domanda per il riscaldamento in tutta Europa.

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