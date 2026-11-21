Se state guardando con preoccupazione e stupore alle mappe meteorologiche relative alla giornata di domani, domenica 22 novembre, preparatevi a cambiare totalmente prospettiva. La forte ondata di maltempo che flagellerà il nostro Paese nelle prossime ore, per quanto intensa e capace di generare venti impetuosi e forti precipitazioni, sarà in realtà soltanto l’antipasto di una dinamica atmosferica ben più complessa e severa. I grandi centri di calcolo internazionali confermano ormai da ore un’evoluzione sinottica da manuale della meteorologia invernale, un incastro perfetto di figure bariche che sta per scatenare sull’Italia la più forte, vera e grande tempesta di questa prima parte della stagione fredda.

L’attenzione è tutta rivolta alle giornate di mercoledì 25 e giovedì 26 novembre, quando il bacino del Mediterraneo si trasformerà in un vero e proprio campo di battaglia tra masse d’aria dalle caratteristiche diametralmente opposte. Da una parte l’umidità esasperata dell’oceano, dall’altra il respiro glaciale delle steppe orientali. Questa miscela esplosiva darà vita a un evento di forte maltempo che lascerà un segno indelebile in questo mese di novembre, assumendo connotati tipicamente invernali su tutta la penisola e regalando scenari estremi da nord a sud.

Il gelo continentale e il cuscinetto padano: la trappola del freddo

Per comprendere appieno la portata dell’evento eccezionale che ci attende a metà settimana, dobbiamo prima guardare verso est. Nelle ore e nei giorni immediatamente precedenti all’arrivo della nuova tempesta, le immense pianure dell’Europa orientale verranno invase da massicce dosi di aria gelida continentale provenienti direttamente dalle gelide distese della Russia. Questo lago di aria fredda, densa e pesante, si metterà in marcia verso occidente, aggirando e superando in parte la barriera alpina per invadere in modo silenzioso ma inesorabile tutto il Nord Italia. Le temperature subiranno un tracollo verticale, portandosi su valori diffusamente sotto lo zero, fino a toccare punte di -2°C o -3°C durante la notte. Ma il vero capolavoro della fisica dell’atmosfera si compirà nella Pianura Padana: qui, l’aria gelida russa si depositerà nei bassi strati, intrappolata dalla conformazione a catino della pianura circondata dalle montagne. Si andrà così a formare un tenacissimo cuscinetto freddo gelido, uno strato di aria pellicolare resistente e inamovibile. Quando mercoledì 25 novembre una nuova, violenta perturbazione atlantica si incuneerà nel Mediterraneo portando con sé correnti miti e cariche di umidità da ovest, queste saranno costrette a scorrere sopra il cuscino di aria gelida preesistente al suolo. È la genesi perfetta delle grandi nevicate padane, un meccanismo termodinamico che trasforma la pioggia battente in enormi fiocchi di neve.

Neve in pianura e sulle colline: l’evento eccezionale del nord Italia

Le conseguenze di questo scontro titanico tra l’Atlantico e la Russia saranno straordinarie per le regioni settentrionali. Se la pur abbondante nevicata di domenica sarà un evento rilegato ai rilievi montuosi, la perturbazione di mercoledì 25 e giovedì 26 determinerà eccezionali nevicate a quote incredibilmente più basse. Le precipitazioni saranno molto più abbondanti, ma soprattutto si spingeranno fin quasi a lambire le zone pianeggianti. Le previsioni meteo indicano che siamo proprio al limite per la neve in pianura in senso stretto, ma le probabilità sono altissime per il Piemonte, dove la quota neve crollerà drammaticamente fino ai 300–400 metri di altitudine, con i fiocchi che imbiancheranno copiosamente tutte le colline di Torino e le aree pedemontane. Non è affatto da escludere che l’intensità delle precipitazioni riesca a rovesciare il freddo dall’alto verso il basso, portando qualcosina anche più in basso, trasformando in neve la pioggia sulle pianure a sud del capoluogo sabaudo e nella provincia di Asti. Nel frattempo, nevicherà senza sosta su tutto l’arco alpino e prealpino a partire dai 500–600 metri, raggiungendo al massimo i 700 o 800 metri di quota anche sui rilievi del nord-est, dal Trentino Alto Adige fino al Friuli Venezia Giulia. Sarà una grande nevicata capace di paralizzare la viabilità secondaria ma al tempo stesso di rimpinguare i ghiacciai e preparare le piste da sci per una stagione invernale che parte in netto anticipo.

Rischio alluvioni e nubifragi: l’altra faccia del ciclone al centro-sud

Mentre il nord Italia farà i conti con la magia e i disagi della neve a bassa quota, le regioni centro-meridionali vivranno l’altra faccia, ben più pericolosa, del ciclone atlantico. I venti meridionali richiamati dal minimo di bassa pressione soffieranno con violenza di burrasca caricandosi di un’umidità mostruosa sorvolando le calde acque del mar Tirreno. Mercoledì 25 novembre si tramuterà in una giornata di vera e propria emergenza per il versante tirrenico centrale. Sono previste piogge torrenziali e temporali a V capaci di scaricare decine e decine di millimetri d’acqua in pochissime ore in Toscana, nel Lazio e in Campania. I modelli idrogeologici lanciano un serio allarme per intere province: città densamente popolate e vulnerabili come Roma, Latina, Frosinone, Caserta, Napoli e Salerno rischiano di dover fronteggiare vere e proprie alluvioni lampo. Le precipitazioni insisteranno per ore sulle stesse zone, ingrossando rapidamente i bacini idrografici e mandando in tilt le reti fognarie urbane, con accumuli che in alcune località potrebbero agilmente superare i 100mm in mezza giornata. L’evoluzione della perturbazione sposterà poi il nucleo del maltempo estremo verso meridione: nel corso di giovedì 26 novembre il forte maltempo investirà con furia tutto il resto del sud, accanendosi con temporali violenti e grandinate sulla Calabria e sulla Sicilia, dove si ripeteranno gli scenari alluvionali già vissuti in questo pazzo autunno.

Un mese dal sapore glaciale: verso la terza offensiva nevosa del weekend

Questa eccezionale sequenza di eventi atmosferici sembra non voler concedere alcuna tregua alla nostra penisola, proiettandoci direttamente nel cuore della stagione invernale con un anticipo disarmante. I supercalcolatori scrutano l’orizzonte e individuano già una nuova, letale insidia pronta a colpire l’Italia nel weekend successivo. All’appello per domenica 29 novembre manca ancora una settimana abbondante, ben 8 giorni esatti, e ovviamente i dettagli millimetrici delle precipitazioni sono ancora da inquadrare con precisione, ma la tendenza generale è tracciata in modo inequivocabile: una nuova ondata di maltempo molto simile a quella infrasettimanale si prepara a fare il suo ingresso nel Mediterraneo. Il copione potrebbe ripetersi in modo drammaticamente sovrapponibile, risultando altrettanto intensa in termini di piogge e altrettanto gelida sul fronte termico. Questa configurazione porterebbe una nuova, ennesima nevicata in pianura al nord Italia. Stiamo quindi parlando della prospettiva storica di ben tre grandi nevicate a bassa quota concentrate nel lasso di tempo che va da domani fino a domenica prossima. L’accoppiata fatale tra mercoledì 25 e giovedì 26 novembre si prospetta, al momento, come la fase in assoluto più acuta e pericolosa di questa escalation, un punto di svolta che ci ricorderà quanto la natura sappia essere estrema. L’autunno italiano abdica ufficialmente per lasciare spazio a un’ultima decade di novembre cruda, affascinante e dominata dal respiro di un inverno implacabile.

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