SpaceX prende il largo: l’impresa di Starship aumenta il divario con Europa e Bezos. L’analisi dell’esperto

Sabato 14 novembre, SpaceX ha compiuto un’impresa senza precedenti, riuscendo a recuperare con i bracci meccanici della torre di Starbase, in Texas, lo stadio superiore del razzo Starship dopo oltre 22 ore in orbita e 14 giri intorno alla Terra. Nonostante la perdita del booster Super Heavy – conseguita comunque in altri 3 voli di prova precedenti – il successo dell’azienda aerospaziale di Elon Musk assume un grande rilievo tecnologico. Marcello Spagnulo, ingegnere aeronautico ed esperto di politiche spaziali, commenta all’Adnkronos il successo di SpaceX e le prospettive della competizione spaziale internazionale. “Musk sta costruendo una sorta di gigantesco Tir spaziale, capace di trasportare centinaia di satelliti. È come se noi avessimo dei piccoli furgoni e lui stesse sperimentando un mezzo di trasporto con una capacità enormemente superiore. Se quel Tir funziona, diventa molto difficile competere. In Europa abbiamo una finestra di opportunità, ma potrebbe chiudersi“, ha affermato Spagnulo, che ha appena pubblicato per Paesi Edizioni “Tra spazio e terra. Retorica e politica della corsa alla Luna”, con prefazione di Lucio Caracciolo, un saggio dedicato agli interessi geopolitici, economici e militari che accompagnano il ritorno dell’uomo sulla Luna.

“Un’impresa incredibile dal punto di vista ingegneristico”

“Musk ha scelto una strada ingegneristica che sta dando risultati straordinari. Far rientrare un’astronave dopo un giorno nello spazio e riuscire a portarla esattamente in quella posizione, tra due bracci meccanici, è un’impresa incredibile dal punto di vista ingegneristico“, sottolinea Spagnulo. L’obiettivo è rendere il sistema completamente riutilizzabile, riducendo drasticamente tempi e costi tra un lancio e l’altro. Anche le condizioni della navicella al rientro hanno impressionato l’esperto: “la struttura esterna appare in condizioni straordinarie, con pochissimi segni visibili del rientro atmosferico”.

Il fallimento del razzo Vulcan

All’opposto, domenica 15 novembre, il fallimento del lancio del Vulcan della United Launch Alliance, joint venture di Boeing e Lockheed Martin, ha comportato la perdita di 40 satelliti Amazon Leo. Blue Origin, la società spaziale di Jeff Bezos, fornisce i motori del primo stadio del razzo, ma le cause del guasto sono ancora da accertare. Per Spagnulo, si tratta di “un contraccolpo serio per il sistema industriale che fa capo a Bezos”, con possibili conseguenze sui tempi di sviluppo della costellazione satellitare destinata a competere con Starlink.

Nuove opportunità per i lanciatori europei

Le difficoltà dei concorrenti americani potrebbero tuttavia offrire nuove opportunità ai lanciatori europei, a cominciare da Ariane 6, per il quale Amazon ha già acquistato 24 lanci. “Questo è un tipico paradosso europeo. Noi siamo indietro nella corsa tecnologica rispetto a SpaceX, ma possiamo beneficiare commercialmente delle difficoltà degli altri operatori”, osserva Spagnulo. Un vantaggio che rischia però di essere temporaneo. In Europa, spiega, non esistono al momento progetti paragonabili a Starship: “abbiamo diverse iniziative, anche interessanti, che riguardano soprattutto lanciatori piccoli e medio-piccoli”. Il divario con SpaceX riguarda ormai non soltanto la capacità di trasporto, ma anche la frequenza dei lanci e la prospettiva di un sistema completamente riutilizzabile.

Gli interessi strategici degli USA

Dietro l’accelerazione di Musk ci sono anche gli interessi strategici degli Stati Uniti. “Gli Stati Uniti vogliono arrivare sulla Luna prima dei cinesi e hanno bisogno che questa astronave diventi operativa”, afferma Spagnulo, sottolineando l’intreccio crescente tra grandi imprese tecnologiche e governo americano. Anche il Pentagono guarda alle potenzialità di Starship per il trasporto rapido di grandi carichi. “SpaceX non sta semplicemente costruendo un razzo più grande. Sta sviluppando un’infrastruttura che interessa l’economia, la difesa e la politica estera americana”.

Quanto alla politica spaziale di Donald Trump, Spagnulo invita a un giudizio equilibrato. Dopo una prima fase caratterizzata da tagli e riduzioni del personale alla NASA, la nuova amministrazione dell’agenzia ha concentrato gli sforzi sul programma lunare Artemis, ridimensionando anche progetti scientifici costosi e in ritardo, come Mars Sample Return. “I modi possono essere brutali, ma alcune scelte hanno una loro razionalità“, osserva l’esperto. “Non credo che la NASA abbandonerà mai la sua tradizione scientifica, dall’esplorazione planetaria ai rover marziani. Semplicemente, in questa fase la Luna viene prima di tutto”.

L’impatto ambientale della nuova generazione di lanciatori

Spagnulo richiama inoltre l’attenzione sull’impatto ambientale della nuova generazione di lanciatori. Il riutilizzo dei veicoli permette di ridurre la dispersione di componenti, ma non elimina il problema delle emissioni nell’alta atmosfera e dell’inquinamento acustico. Con centinaia di lanci annuali, il tema potrebbe assumere una dimensione politica paragonabile a quella raggiunta dai data center negli Stati Uniti, soprattutto se in futuro saranno necessarie basi di lancio e recupero in diversi continenti.