Una webcam in diretta dalla spiaggia di Manhattan Beach ha immortalato il momento in cui un terremoto di magnitudo 5.0 ha colpito la costa della California meridionale, a pochi chilometri dall’area metropolitana di Los Angeles. Le immagini documentano la scossa sismica attraverso le oscillazioni dell’inquadratura, mentre la telecamera riprende il litorale californiano affacciato sull’Oceano Pacifico. Il filmato mostra l’ampia distesa sabbiosa di Manhattan Beach, le onde del Pacifico che si infrangono sulla battigia e alcune persone presenti sulla spiaggia sotto un cielo coperto. La webcam, attiva per trasmettere in diretta le condizioni del litorale, ha così documentato gli effetti delle vibrazioni provocate dal terremoto.

Terremoto vicino Los Angeles: epicentro e profondità del sisma

Secondo quanto rilevato dall’United States Geological Survey (USGS), l’epicentro del terremoto è stato localizzato nelle acque dell’Oceano Pacifico, a circa 6 chilometri a ovest-sud-ovest di Manhattan Beach. Il sisma si è verificato alle 09:30 ora locale, corrispondenti alle 18:30 italiane di sabato 28 novembre, a una profondità ipocentrale di circa 12 chilometri. La posizione dell’epicentro, particolarmente vicina alla terraferma, colloca l’evento sismico immediatamente al largo della costa dell’area metropolitana di Los Angeles.