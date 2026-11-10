Terremoto in Calabria, scossa avvertita da Cosenza a Catanzaro: perché la terra ha tremato così forte

Terremoto in Calabria stamattina: la paura ha attraversato diverse province a causa di un evento sismico. Alle ore 08:38 di oggi 10 novembre 2026, i sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato un terremoto magnitudo 3.5 con epicentro localizzato a 2 km a Nord-Est del Comune di Cerisano, in provincia di Cosenza. Il movimento tellurico si è originato a una profondità di 9 km sotto la superficie terrestre, un dato che ha contribuito a renderlo particolarmente percepibile dalla popolazione residente. L’onda d’urto si è infatti propagata rapidamente nel territorio circostante, venendo avvertita in modo netto e inequivocabile a Cosenza, Rende, Lamezia Terme, Mendicino, Castrolibero, Celico, Montalto Uffugo, Paola, Catanzaro e San Lucido, (dati servizio INGV “Hai Sentito il Terremoto”).

La valle del Crati

Subito dopo i primi rilevamenti strumentali, la Protezione Civile regionale della Calabria ha diffuso una nota per inquadrare il fenomeno, spiegando che l’evento si inserisce a pieno titolo nella normale attività sismica del territorio. La regione è infatti solcata da numerose faglie attive che nel corso dei secoli hanno già generato forti terremoti, con precedenti storici significativi nella valle del Crati risalenti agli anni 1184, 1854 e 1870. Sebbene la scossa odierna sia di per sé di debole energia, l’impatto sulla popolazione è stato importante per 2 motivi principali. Il 1° fattore riguarda l’ipocentro molto superficiale, che ha permesso all’energia di raggiungere rapidamente la superficie senza disperdersi nel sottosuolo profondo.

Il 2° fattore determinante per l’alta percezione del sisma è strettamente legato alla natura geologica dei terreni che costituiscono il substrato della valle del Crati. Questi suoli sono formati prevalentemente dai sedimenti alluvionali del fiume Crati, composti in gran parte da sabbie e argille. Tali caratteristiche geomeccaniche tendono ad amplificare le onde sismiche in transito, rendendo di fatto gli effetti del tremore molto più intensi in superficie rispetto a quanto avverrebbe su un fondale roccioso rigido. Questo preciso meccanismo di amplificazione stratigrafica spiega perché un sisma di magnitudo 3.5 sia stato avvertito in un raggio di svariati km, arrivando a scuotere i centri abitati dalla provincia cosentina fino al litorale tirrenico e al capoluogo regionale.