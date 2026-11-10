Terremoto in Calabria: scossa nel Cosentino, epicentro tra Castrolibero e Mendicino | DATI e MAPPE

La terra è tornata a tremare in Calabria. Alle ore 08:38 di questa mattina, 10 novembre 2026, i sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato una scossa di terremoto magnitudo 3.5. L’epicentro del sisma è stato localizzato a 2 km a Nord-Est del Comune di Cerisano, tra Castrolibero e Mendicino, ad una profondità di 9 km.

La complessa tettonica della Calabria

Per comprendere i motivi di questa continua instabilità del suolo calabrese bisogna guardare alle profondità della crosta terrestre. La regione si trova in una delle zone a maggiore rischio sismico in Italia a causa dello scontro tra la placca africana e quella euroasiatica. Una recente ricerca scientifica internazionale ha fornito nuovi dettagli su questa dinamica, ipotizzando una vera e propria lacerazione della placca ionica proprio al di sotto della Calabria meridionale. I movimenti e gli attriti generati da questa frantumazione tettonica si traducono in continui rilasci di energia che in superficie percepiamo come terremoti.

La sismicità storica dell’area cosentina

Il territorio di Cerisano e l’intera provincia di Cosenza vantano una storia sismica ricca e complessa, caratterizzata da eventi di varia entità. Negli ultimi anni la zona di Cerisano ha registrato svariate scosse minori, tra cui un sisma di magnitudo 2.0 avvenuto nel gennaio 2024. Allargando lo sguardo alla provincia, la memoria va immediatamente al forte terremoto del 20 febbraio 1980, che colpì duramente il cosentino. Più recentemente, la rete di monitoraggio ha rilevato eventi significativi come la scossa di magnitudo 4.4 del 24 febbraio 2020 e, nel corso degli ultimi anni, episodi come il sisma di magnitudo 5.0 registrato il 1° agosto 2024.