Terremoto nel Cosentino, paura a Cerisano: scuole evacuate ma nessun danno

Momenti di paura questa mattina nel Cosentino per una scossa di terremoto magnitudo 3.5, registrata alle 08:38 con epicentro nel territorio di Cerisano e a una profondità di 9 km. Il sisma ha provocato forte preoccupazione tra i residenti, tanto da spingere molte persone a scendere in strada e a disporre l’evacuazione degli edifici scolastici. La situazione, tuttavia, non avrebbe fatto registrare conseguenze sul territorio. A rassicurare la popolazione è stato il sindaco di Cerisano, Lucio Di Gioia, che ha riferito all’AGI l’esito positivo dei primi sopralluoghi e delle verifiche effettuate dopo la scossa: “Siamo tornati appena adesso da una serie di controlli e di sopralluoghi, sembra che tutto sia andato bene. Per fortuna non si registrano danni né a cose né a persone“.

Il primo cittadino ha descritto anche la paura vissuta dalla comunità, soprattutto a causa del forte boato avvertito al momento del terremoto: “Lo spavento è stato importante perché il boato è stato veramente forte e impressionante, la gente è uscita per strada, le scuole sono state evacuate però le nostre strutture hanno retto bene, erano efficientate e migliorate sismicamente, quindi su questo siamo abbastanza tranquilli di riuscire a garantire soprattutto per quanto riguarda l’area scolastica delle strutture importanti che possono reggere anche tali problemi, quindi siamo fiduciosi che tutto vada bene”.

Nonostante il primo esito rassicurante dei controlli, l’attività di monitoraggio proseguirà nelle prossime ore, con particolare attenzione agli edifici e alle zone considerate maggiormente vulnerabili. “Adesso continuiamo a verificare soprattutto nel centro storico e le zone più fragili“, ha concluso Di Gioia.