Il maltempo continua a mettere in difficoltà la Toscana, dove la nuova allerta meteo arancione ha portato alla decisione di chiudere le scuole per la giornata di domani, martedì 17 novembre, in numerosi Comuni della Garfagnana e della Lunigiana. Una misura che arriva mentre diversi territori stanno ancora affrontando le conseguenze delle violente precipitazioni dei giorni scorsi, tra frane, smottamenti, allagamenti, strade interrotte e situazioni di isolamento. Le amministrazioni locali sono impegnate nella gestione delle criticità ancora aperte, mentre cresce la richiesta di un intervento istituzionale per sostenere le comunità colpite.

Allerta meteo arancione in Toscana: tutte le scuole chiuse domani in Garfagnana e Lunigiana

La nuova ondata di maltempo determina la chiusura delle scuole in alcuni Comuni della Toscana, concentrati nelle aree della Garfagnana e della Lunigiana. In Garfagnana il provvedimento riguarda Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Barga e Coreglia Antelminelli. In Lunigiana, invece, la sospensione delle attività scolastiche interessa tutti i Comuni del territorio: Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri. Le chiusure sono legate all’allerta arancione e si inseriscono in una situazione territoriale già complessa, caratterizzata dalle conseguenze delle precedenti precipitazioni e dalla necessità di affrontare nuove condizioni meteorologiche avverse.

Maltempo in Garfagnana, sopralluoghi nelle zone colpite da frane e smottamenti

Questa mattina, in Garfagnana, si sono svolti sopralluoghi nei territori maggiormente danneggiati dall’ondata di maltempo dei giorni scorsi. L’obiettivo è stato quello di verificare direttamente le criticità e le emergenze ancora attive, con particolare attenzione alle situazioni provocate dalle frane. Alle verifiche sul territorio hanno partecipato i sindaci di Borgo a Mozzano, Bagni di Lucca e Coreglia Antelminelli, insieme ai rappresentanti di diverse istituzioni ed enti, tra cui la Regione Toscana, la Provincia di Lucca, il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord e l’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio. La ricognizione delle situazioni di emergenza rappresenta un passaggio importante anche per raccogliere gli elementi necessari a definire l’entità delle difficoltà che stanno interessando il territorio e sostenere le richieste di intervento rivolte alle istituzioni.

Garfagnana, i sindaci chiedono lo stato di calamità nazionale o regionale

Dal territorio arriva la richiesta di un riconoscimento formale della gravità della situazione. Il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, ha spiegato attraverso i social l’obiettivo del lavoro congiunto avviato dalle amministrazioni e dagli enti coinvolti. “L’obiettivo a questo punto è cercare di ottenere tutti insieme, facendo squadra, lo stato di calamità nazionale. O se non altro quello regionale su cui già il presidente Gianni si è espresso. La raccolta dei dati delle difficoltà vissute serve appunto a creare un quadro d’insieme che chiarisca sotto tutti i punti di vista che c’è questa necessità e che quindi lo stato deve sostenere i nostri territori”. La prospettiva è dunque quella di arrivare al riconoscimento dello stato di calamità nazionale o, in alternativa, di quello regionale, attraverso una ricostruzione complessiva delle conseguenze del maltempo. La raccolta delle informazioni sulle difficoltà affrontate dalle comunità costituisce il punto di partenza per documentare le necessità dei territori colpiti.

Bagni di Lucca, il sindaco invita alla massima prudenza per la nuova allerta meteo

Particolare attenzione resta concentrata su Bagni di Lucca, uno dei territori duramente interessati dagli eventi meteorologici degli ultimi giorni. Il sindaco Paolo Michelini ha rivolto un ringraziamento alle istituzioni intervenute sul posto per verificare le condizioni delle aree danneggiate. Alla luce della nuova allerta, il primo cittadino ha inoltre rivolto un appello alla popolazione, con l’invito a “invito tutti i cittadini a prestare la massima prudenza negli spostamenti e non mettersi in situazioni di pericolo”. Le preoccupazioni sono legate a un territorio nel quale le precedenti precipitazioni hanno già prodotto conseguenze significative, rendendo particolarmente delicata la gestione delle nuove condizioni di maltempo.

Frane e allagamenti a Ponte a Serraglio: fango e detriti nella piazza centrale

Tra le situazioni più significative si registra quella della frazione di Ponte a Serraglio, nel Comune di Bagni di Lucca, dove un importante smottamento lungo la via per Bagni Caldi ha provocato pesanti conseguenze. Un fosso è straripato trascinando con sé terra, sassi e altro materiale, che si è riversato nella piazza centrale della frazione. L’accumulo dei detriti e dell’acqua ha provocato allagamenti che hanno interessato anche le attività commerciali, rendendo necessari interventi per affrontare l’emergenza e ripulire le aree coinvolte. La situazione si inserisce nel quadro dei danni causati dal maltempo nel territorio comunale, dove si sono verificati anche frane, smottamenti, chiusure stradali e isolamenti, con la necessità di evacuare diversi cittadini.

Emergenza maltempo a Bagni di Lucca, anche gli ospiti del centro di accoglienza aiutano a ripulire dal fango

Accanto agli interventi delle istituzioni e delle squadre impegnate nella gestione dell’emergenza, a Bagni di Lucca si è sviluppata una significativa mobilitazione della comunità locale. Numerosi cittadini e volontari sono scesi in strada per contribuire alle operazioni di pulizia e alla rimozione del fango. Tra coloro che hanno partecipato alle attività ci sono anche gli operatori e gli ospiti del Centro di accoglienza straordinaria (Cas) della Cooperativa Sociale Solidarietà e Sviluppo. Di fronte ai danni provocati dallo smottamento a Ponte a Serraglio, gli ospiti e il personale della struttura hanno deciso di collaborare concretamente con le squadre impegnate sul territorio. Armati di pale e con i gambali, hanno contribuito alle operazioni per contenere i danni, ripulire le aree interessate e favorire il ritorno alla normalità. Un’iniziativa di partecipazione civica che ha coinvolto direttamente le persone accolte nella struttura, impegnate insieme agli altri volontari in un momento particolarmente difficile per la comunità.

Solidarietà e Sviluppo, Ghionzoli: “sono state ore di apprensione”

A raccontare le difficoltà affrontate dal territorio e il contributo offerto dagli ospiti del centro è il presidente della Cooperativa Sociale Solidarietà e Sviluppo, Alessandro Ghionzoli, che ha sottolineato la gravità dell’emergenza e la risposta della comunità. “Sono state ore di apprensione – ha dichiarato il presidente della Cooperative Sociale Solidarietà e Sviluppo Alessandro Ghionzoli – perché il maltempo ha colpito duramente il territorio di Bagni di Lucca causando frane, smottamenti, allagamenti, strade chiuse e isolamenti. Molti cittadini sono stati evacuati. La risposta della comunità e dell’Amministrazione, però, è stata forte. In questo contesto, gli operatori e gli ospiti della Cooperativa hanno voluto fare la loro parte, impugnando la pala ed indossando i gambali, dimostrando partecipazione e coinvolgimento attivo in un’emergenza che ha riguardato tutta la collettività. Un esempio di abnegazione e di volontà di integrarsi che merita di essere sottolineato. A loro va il mio plauso e il mio più sincero ringraziamento”. Le operazioni di pulizia e il contributo dei volontari accompagnano così il lavoro delle istituzioni, mentre la nuova allerta meteo arancione riporta l’attenzione sulle condizioni di sicurezza dei territori della Garfagnana e della Lunigiana, già messi a dura prova dalle precipitazioni dei giorni scorsi.

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