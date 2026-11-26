Il maltempo che sta interessando diverse zone degli Stati Uniti sta causando disagi ai viaggi, proprio mentre milioni di americani si spostano per le celebrazioni del Giorno del Ringraziamento. Non solo a New York la centesima edizione della parata del Ringraziamento di Macy’s è stata rinviata per la prima volta nella sua storia per via delle previsioni di pioggia e vento, ma ieri anche oltre 6.000 voli nazionali hanno subito ritardi e quasi 150 sono stati cancellati. All’aeroporto di Miami i ritardi persistono, nonostante la Federal Aviation Administration (FAA) abbia revocato il blocco a terra scattato in seguito all’uscita di pista di un aereo cargo.

Si prevede che 5,96 milioni di viaggiatori effettueranno voli nazionali oggi, nel Giorno del Ringraziamento, secondo i dati della FAA che avverte della possibilità di blocchi a terra e ritardi negli aeroporti dell’area metropolitana di New York, di Philadelphia, dell’area metropolitana di Washington D.C. e di San Francisco. La costa occidentale è alle prese con gravi inondazioni costiere. La forza delle onde ha fatto crollare parte del pontile a Pacifica, a sud di San Francisco, mentre nell’area di San Diego la marea ha raggiunto livelli record. La costa orientale potrebbe registrare i livelli dell’acqua più alti dai tempi della super tempesta Sandy del 2012. In alcune zone del Delaware e del New Jersey, i forti venti hanno fatto scattare l’allarme per blackout.