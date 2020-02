Coronavirus, Burioni: “Il virus ha bisogno di una vicinanza di meno di un metro, quindi no ai luoghi affollati”

“Attuate le precauzioni basilari, come lavarsi spesso le mani, ma non cedete all’isteria collettiva da coronavirus. Le misure straordinarie messe in atto oggi a Milano, con la chiusura delle scuole e la riduzione degli orari di alcuni esercizi pubblici, porteranno a risultati che vedremo solo fra 8-10 giorni, quindi da metà della settimana prossima”. Lo spiega il virologo Roberto Burioni in un video pubblicato sul suo sito MedicalFacts.it.

“Il nostro grazie deve andare a tutti i medici e sanitari – ha aggiunto – che stanno combattendo in prima linea rischiano la loro incolumità per curare le persone e arrestare il contagio”. Ma che cosa dobbiamo fare e non dobbiamo fare? “Niente isteria – ricorda Burioni – ma questo virus si trasmette con i nostri rapporti sociali. Se avete programmato una riunione o una convention di colleghi, è meglio rimandarla. Evitate contatti stretti, il virus ha bisogno di una vicinanza di meno di un metro, quindi no ai luoghi affollati e se usate i mezzi pubblici lavatevi le mani immediatamente con il sapone o con gel antibatterici. Se non trovate quest’ultimo – conclude – non comprate quelli su Amazon a 400 euro, va bene anche l’alcol denaturato comune”.