Maltempo, al Nord non sembra neanche estate: +17°C a Parma, +18°C a Milano sotto forti temporali [DATI]

Mentre forti temporali insistono sul Nord Italia, dopo aver già messo in ginocchio buona parte della Lombardia nella notte con nubifragi, grandine e forte vento, le temperature sulle regioni settentrionali non sembrano affatto quelle di un giorno di fine luglio. Già di per sé l’estate 2020 si sta rivelando fresca sull’Italia, ma il forte maltempo di queste ore al Nord ha determinato un ulteriore abbassamento delle temperature.

In tutto il Nord, sono diffusi valori compresi tra +16°C e +19°C, ma siamo in pieno giorno. Alle ore 13, segnaliamo: +16°C a Domodossola, Arona, Malnate; +17°C a Monza, Parma, Imola, Novara, Belluno, Trento, Cantù, Lodi, Buccinasco, Treviglio; +18°C a Milano, Bologna, Modena, Correggio, Forlì, Argenta, Casale Monferrato, Feltre, Comacchio, Paladina; +19°C a Venezia, Vicenza, Castelfranco Veneto, Ferrara, Rovereto, Sondrio, Riva de Garda, Faenza.

Forti temporali insistono su Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna. Ma attenzione al pomeriggio-sera, quando il maltempo si sposterà sul Nord-Est, con nubifragi su Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove saranno possibili accumuli di 75-100mm.

