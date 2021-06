Maltempo, pioggia e vento a Bolzano: alberi caduti e allagamenti, divelto il tetto di una casa [VIDEO]

Un forte temporale si è abbattuto a Bolzano nel tardo pomeriggio di oggi, portando pioggia e forte vento. Le conseguenze di questo maltempo sono stati alberi abbattuti e allagamenti. Inoltre, è stato divelto il tetto di una casa in via Claudia Augusta e sono stati registrati danni anche nella zona di Oltrisarco, come dimostra il video in fondo all’articolo.

I Vigili del Fuoco volontari di Bolzano, Aslago e Gries, insieme ai colleghi del Corpo permanente, sono stati impegnati in numerosi interventi che hanno richiesto l’impiego di diverse squadre. I centralini hanno ricevuto moltissime chiamate di cittadini per alberi caduti e allagamenti.