Coronavirus, oggi in Italia solo 5 morti e 5.140 nuovi casi: i contagi non aumentano per il 2° giorno consecutivo, la nuova ondata è già in frenata. Ottime notizie dal bollettino

MeteoWeb

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 5 morti, 1.362 guariti e 5.140 nuovi casi su 258.929 tamponi. Oggi è risultato positivo l’1,99% dei tamponi effettuati, in calo rispetto al dato di ieri. È il secondo giorno consecutivo che i contagi non aumentano rispetto al giorno precedente, bensì rimangono stabili, una circostanza mai verificatasi nelle precedenti ondate e che non ha riscontri neanche nell’andamento di questa nuova ondata provocata dalla variante Delta negli altri Paesi europei dove ovunque (Regno Unito, Spagna, Francia, Paesi Bassi) il contagio è aumentato rapidamente su numeri molto più elevati. Un’ottima notizia quindi per l’Italia.

Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Lazio (845), Sicilia (626) e Veneto (576).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

4.312.675 casi totali

127.942 morti

4.122.208 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 62.523 così suddivisi:

1.340 (+36) ricoverati in ospedale ( 2,14% )

( ) 172 (+17 ) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,28% )

( ) 61.011 (+3.718) in isolamento domiciliare ( 97,58% )

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: