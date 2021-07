Coronavirus, oggi in Italia 11 morti e 3.117 nuovi casi positivi: aumentano i ricoverati, +120 in reparto e +4 in terapia intensiva. Il bollettino

MeteoWeb

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 11 morti, 1.114 guariti e 3.117 nuovi casi su 88.247 tamponi. Oggi è risultato positivo il 3,53% dei tamponi effettuati, in aumento rispetto al dato di ieri. I 9 decessi comunicati oggi dalla Calabria sono relativi sono relativi a dicembre 2020 e al primo trimestre 2021 mentre i 2 decessi segnalati oggi dal Lazio sono relativi al periodo aprile-maggio 2021, motivo per cui il totale dei morti in Italia oggi aumenta di 22 ma quelli verificatisi nelle ultime 24 ore sono solo 11.

Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Lazio (550), Emilia Romagna (469) e Sicilia (457).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

4.320.530 casi totali

127.971 morti

4.124.323 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 68.236 così suddivisi:

1.512 (+120) ricoverati in ospedale ( 2,22% )

( ) 182 (+4 ) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,27% )

( ) 66.542 (+1.855) in isolamento domiciliare ( 97,52% )

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: