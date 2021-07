Coronavirus, il bollettino di oggi: il tasso di positività scende all’1,8%, aumentano i ricoveri ma solo 7 in rianimazione. Tutti i DATI

MeteoWeb

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 23 morti, 2.418 guariti e 4.522 nuovi casi su 241.890 tamponi. Oggi è risultato positivo l’1,87% dei tamponi effettuati, in calo rispetto al dato di ieri. La regione Veneto comunica che tra gli 804 nuovi positivi riportati oggi, 314 sono relativi a mesi pregressi. La regione Campania comunica che 1 dei 5 decessi riportati oggi è relativo al mese di febbraio 2021, per cui il Ministero della Salute riporta un totale di 24 decessi giornalieri ma il numero reale di quelli verificatisi oggi è di 23.

Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (641), Lazio (543) e Veneto (490).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

4.325.046 casi totali

127.995 morti

4.126.741 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 70.310 così suddivisi:

1.611 (+99) ricoverati in ospedale ( 2,29% )

( ) 189 (+7 ) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,27% )

( ) 68.510 (+1.968) in isolamento domiciliare ( 97,44% )

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: