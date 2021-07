Coronavirus, oggi in Italia 15 morti e 5.696 nuovi casi: lieve aumento dei ricoveri ma diminuiscono i pazienti in terapia intensiva. Numeri molto confortanti

MeteoWeb

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 15 morti, 1.827 guariti e 5.696 nuovi casi su 248.472 tamponi. Oggi è risultato positivo il 2,29% dei tamponi effettuati, in lieve aumento rispetto al dato di ieri.

I dati del bollettino odierno sono molto confortanti: il contagio aumenta molto più lentamente rispetto a due settimane fa, quando la curva sembrava impennarsi in modo eccezionalmente repentino. In due settimane siamo passati da una media di 800 ad oltre 3.000 nuovi casi giornalieri, adesso siamo più o meno stabili da dieci giorni intorno ai 5.000 nuovi casi giornalieri. Inoltre nonostante siano passate tre settimane dal primo aumento dei contagi, e quindi il tempo necessario per aspettarsi l’eventuale ondata di ricoveri, questi ricoveri non si stanno verificando soprattutto in terapia intensiva, dove i reparti rimangono pressocché vuoti in tutt’Italia (occupato il 2% dei posti letto disponibili). Significa che la campagna di vaccinazione di massa delle persone anziane (in Italia è vaccinato l’82% degli over 60) è già più che sufficiente ad affrontare con serenità un’eventuale nuova ondata di contagi senza le conseguenze delle precedenti sulle ospedalizzazioni. L’età media dei nuovi casi è scesa sotto i 30 anni ed è noto che il Covid-19 nei giovani sani è un virus banale che si manifesta in modo asintomatico o paucisintomatico e si risolve spontaneamente in pochi giorni. Ecco perché l’Italia rimane tutta in zona bianca e, con questi dati, è destinata a rimanerlo ancora a lungo (forse per sempre?): con l’approvazione del nuovo decreto del governo Draghi è solo il numero dei ricoverati a far scattare le eventuali restrizioni (zona gialla, arancione o rossa). Soglie da cui siamo lontanissimi.

Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Lazio (772), Lombardia (720) e Toscana (661).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

4.330.739 casi totali

128.010 morti

4.128.568 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 74.161 così suddivisi:

1.685 (+74) ricoverati in ospedale ( 2,27% )

( ) 183 (-6 ) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,25% )

( ) 72.293 (+3.783) in isolamento domiciliare ( 97,48% )

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: