Green Pass, il Ministro Garavaglia fa chiarezza: “basta allarmismi, servirà solo per discoteche, stadi e grandi eventi”

MeteoWeb

“Inutile creare confusione intorno al green pass. Gli allarmismi sono dannosi per i cittadini, il Turismo e per tutta l’economia nel suo complesso“. lo dice il ministro del turismo Massimo Garavaglia, che sottolinea: “Il green pass ha senso solo per entrare in discoteca od allo stadio o per partecipare a grandi eventi, che prevedono una grande affluenza di pubblico“. Il Governo, quindi, tramite il ministro del turismo, fa chiarezza rispetto alle voci circolate negli ultimi giorni di un obbligo del Green Pass per qualsiasi attività sociale, smentendo gli allarmismi e le bufale che lo vorrebbero obbligatorio persino per ristoranti, bar o il trasporto pubblico.